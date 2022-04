ইসলামাবাদ, 5 এপ্রিল : পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিশানা করল রাশিয়া (Russia slams US over Pakistan Internal Political Crisis) ৷ মস্কোর দাবি, গত ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া সফরের খেসারত দিতে হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে (Pakistan PM Imran Khan) ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ্য হওয়ার জন্যই তাঁকে গদিচ্যুত হতে হয়েছে ৷ নির্লজ্জভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America) ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত 24 ফেব্রুয়ারি ক্রেমলিনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Russian President Vladimir Putin) সঙ্গে বৈঠক করেন ইমরান ৷ 23 বছর পর কোনও পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর আগে 1999 সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন ৷ তার পর আর কোনও প্রধানমন্ত্রী যাননি ৷

কিন্তু ইমরানের সেই সফর যাতে না হয়, সেটার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছেন রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা (Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova) ৷ তাঁর দাবি, ইমরান তা না শোনায়, তার খেসারত দিতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ গত 3 এপ্রিল ইমরান খানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনাস্থা প্রস্তাব হওয়ার কথা ছিল ৷ তার আগেই কেন একটি শরিক দল ইমরান সরকারের পাশ থেকে সরে গেল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন রাশিয়ার ওই কূটনীতিক ৷ এর পিছনেও তিনি মার্কিন ইন্ধন খুঁজে পেয়েছেন ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাকিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংকট চলছে (Pakistan Political Crisis) ৷ ইমরান খানের সরকারের বিরুদ্ধে দু’বার অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে বিরোধীরা ৷ কিন্তু সেই প্রস্তাব পাকিস্তানের ডেপুটি স্পিকার খারিজ করে দেন ৷ পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেন ৷

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল ৷ এখন দেখার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে পালটা কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয় কি না !

আরও পড়ুন : US Expert Alleges Against Imran : 'যুক্তরাষ্ট্র তাস' খেলে সহানুভূতি কুড়োচ্ছেন কোণঠাসা ইমরান, অভিযোগ মার্কিন বিশেষজ্ঞের