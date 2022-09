লন্ডন, 9 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৷ ব্রিটিশ রাজপরিবারের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সিংহাসনে আসীন ছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার 96 বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ বাকিংহাম প্যালেসের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 10 দিন ধরে জাতীয় শোকপালন হবে (Queen Elizabeth II longest-serving monarch in British history passed away at 96) ৷

বিস্তারিত আসছে...