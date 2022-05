কলম্বো (শ্রীলঙ্কা), 10 মে : শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি ক্রমশ সংকটজনক হয়ে উঠছে ৷ মঙ্গলবার ওই দেশের ত্রিণকোমালে নৌঘাঁটিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় (Protests at Sri Lankan naval base housing Former PM Mahinda Rajapaksa) ৷ বিক্ষোভকারীদের কাছে খবর ছিল যে পদত্যাগের পর কলম্বোর সরকারি বাসভবন ছেড়ে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপক্ষে (Former Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa) সেখানেই হাজির হয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গে পরিবারের সদস্য়রাও রয়েছেন ৷ তাঁরা ওই নেভাল বেস থেকে দেশ ছাড়তে পারেন বলেও খবর মিলেছিল বিক্ষোভকারীদের কাছে ৷ সেই কারণেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখান ৷

অর্থনৈতিক সংকটের জেরে শ্রীলঙ্কার (Economic Crisis of Sri Lanka) পরিস্থিতি সাম্প্রতিক সময়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে ৷ কিন্তু গতকাল, সোমবার পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে ৷ রাজাপক্ষের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে ব্যাপক গোলমাল হয় ৷ প্রায় দু’শো জন আহত হন ৷ তার পরই প্রশাসনের তরফে দেশজুড়ে কারফিউ জারি করা হয় ৷ সেনা নামানো হয় দেশের রাজধানীতে ৷

রাজাপক্ষে ইস্তফা দেন ৷ তার পরও বিক্ষোভ থামেনি ৷ বরং বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে আক্রমণ করেছেন বিক্ষোভকারী ৷ হামবানটোটায় রাজপক্ষের পৈতৃক বাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয় সোমবার ৷ আরও একটি জায়গায় মহিন্দা রাজাপক্ষের বাড়িতে আগুন ধরানো হয় ৷

এদিকে এই পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার সংসদের জরুরি অধিবেশন ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে ৷ তিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর ভাই ৷

