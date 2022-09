নিউ ইয়র্ক, 24 সেপ্টেম্বর: চলছে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা ৷ 77তম অধিবেশনে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ দেশের অর্থনীতি, প্রকৃতি, নিরাপত্তা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিরতা নষ্ট করে দিয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ৷ নিউ ইয়র্কে চলতে থাকা সাধারণ সভায় বিশ্বের কাছে এই সংকটের কথা জানান তিনি ৷ পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘকে এ বিষয়ে 'যথাযথ ভূমিকা' পালন করার আর্জি জানান (The Rohingya refugees are causing serious ramifications on Bangladesh's economy, says Prime Minister Sheikh Hasina) ৷

প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বলেন, "দীর্ঘসময় ধরে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে রোহিঙ্গারা ৷ তারা দেশের অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, সুরক্ষা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ভিত নড়িয়ে দিয়েছে ৷" তাদের মায়ানমারে ফিরে যাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই । এই কারণে সারা দেশে হতাশার পরিস্থিতি তৈরি করেছে ৷ দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অপরাধমূলক কাজকর্ম, বিশেষত মানুষ ও মাদক পাচার বেড়ে চলেছে ৷ তিনি বলেন, "এই অবস্থা মৌলবাদের আগুনে ঘি ঢালতে পারে ৷ এরকম চলতে থাকলে তা দেশ এবং বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে নিরাপত্তা এবং স্থিতাবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে ৷"

2017 সালে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে চলে আসে রোহিঙ্গারা ৷ পাঁচ বছর ধরে তারা বাংলাদেশেই রয়ে গিয়েছে ৷ রাষ্ট্র সংঘের সঙ্গে এবং নেপিডাওয়ের (Naypyidaw) সঙ্গে সমঝোতা হলেও একজন রোহিঙ্গাও তাদের পৈতৃক দেশ মায়ানমারে যায়নি, আক্ষেপ করেন হাসিনা ৷ প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে ভারতে এসেও রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুজিব কন্যা । এবার আরও একবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে সরব হলেন তিনি । গত বেশ কয়েকবছর ধরে ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের নিয়ে বেশ কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও রোহিঙ্গাদের প্রবেশের খবর এসেছে । তা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও হয়েছে বিস্তর ।