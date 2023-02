ওয়াশিংটন, 28 ফেব্রুয়ারি: ইতিহাস যতই হোক কালো, তার গুরুত্ব আছে ৷ ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ পালন হচ্ছে আমেরিকায় ৷ হোয়াইট হাউজে সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তাঁর মতামত জানালেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷ এদিকে ফ্লোরিডার হাইস্কুলগুলিতে আফ্রিকা-আমেরিকা বিষয়ক নতুন ও আধুনিক পড়াশোনা (advanced course on African American studies) বন্ধ করা হয়েছে ৷ তারপর সোমবার দেশের প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্য (President Joe Biden said history matters, and Black history matters during a White House reception marking Black History Month) ৷

"হোয়াইট হাইজ থেকে গোটা দেশের এটা শোনা প্রয়োজন", বলেন প্রেসিডেন্ট ৷ আমেরিকার ইতিহাস এবং দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের প্রসঙ্গে জো বাইডেন বলেন, "ইতিহাসের গুরুত্ব আছে ৷ কালো ইতিহাসেরও ৷ আমরা যা জানতে চাই, শুধুমাত্র সেটাই বেছে নিতে পারি না ৷ যেটা জানা উচিত, সেটাও জানব ৷ একটা রাষ্ট্র হিসেবে আমরা কেমন ৷ ভালো-মন্দ-সত্য- আমাদের সবকিছু শিখতে হবে ৷ যেটা মহান রাষ্ট্রগুলো করে থাকে ৷"

2024 সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেসান্তিস বাইডেনের রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ গভর্নরের মতে, ইতিহাস পড়াতে গিয়ে পড়ুয়াদের রাজনৈতিক বিষয় শেখানোর চেষ্টা চলছে ৷ তাই তিনি বন্ধ করেছেন আধুনিক কোর্সটি ৷ এতে সারা দেশে সাড়া পড়ে গিয়েছে ৷ এদিকে রন ডেসান্তিসের সমালোচকদের দাবি, তিনি আমেরিকার ইতিহাসের সমালোচনামূলক অংশগুলিতে সেন্সর করতে চাইছেন ৷ অন্যদিকে উলটো পন্থা বেছেছেন নিউজার্সির ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর ফিল মার্ফি ৷ তিনি স্কুলের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছেন, যেখানে এই আধুনিক কোর্সটি চালু করা যাবে ৷

দেশের প্রথম অশ্বেতাঙ্গ এবং দক্ষিণ এশিয় বংশোদ্ভূত মহিলা ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ৷ তিনিও হোয়াইট হাউজ থেকে একই বার্তা দিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "কালো ইতিহাসও আমেরিকার ইতিহাস, জীবন্ত ইতিহাস, যে ইতিহাসে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলছে, যে ইতিহাস আমরা প্রতিদিন তৈরি করছি ৷"

হ্যারিস আরও বলেন, "আমেরিকার অতীতকে মুছে আমরা দেশের জন্য আরও ভালো ভবিষ্যৎ গড়ব না ৷ আমরা সেই রাষ্ট্র হব না ৷" ব্ল্যাক মান্থের এই অনুষ্ঠানে এদিন হোয়াইট হাউজের ইস্ট রুমে প্রায় 400 লোক গিজগিজ করছে ৷ এর মধ্যে প্রশাসনের উচ্চাধিকারিকরাও আছেন ৷ প্রতিরক্ষা সচিব লায়লড অস্টিন এবং বেশ কয়েকজন আইন সভার কৃষ্ণাঙ্গ সদস্য ৷

এই অনুষ্ঠানে বাইডেন প্রশাসন কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য কী করেছে, তা বলেন প্রেসিডেন্ট ৷ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের ঐতিহাসিক সংখ্যাও রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আমাদের আরও পথ চলা বাকি ৷ এখনও শেষ হয়নি ৷" জো বাইডেন 9টি ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সংস্থার প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যারা 'ডিভাইন নাইন' নামে পরিচিত ৷ তিনি বলেন, "আমি একজন শ্বেতাঙ্গ হতে পারি ৷ কিন্তু নির্বোধ নই ৷ জানি, কোথায় শক্তি আছে ৷"