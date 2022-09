লন্ডন, 18 সেপ্টেম্বর: রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য 19 সেপ্টেম্বর । স্থানীয় সময় সোমবার সকাল 11টায় ৷ তাতে আমন্ত্রিত ভারতের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ লন্ডনে পৌঁছলে তিনি ৷ একটি টুইট বার্তায় একথা জানিয়েছে রাষ্ট্রপতিভবন (President Droupadi Murmu arrives in London to attend the state funeral of Queen Elizabeth II) ৷

8 সেপ্টেম্বর স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসেলে (Balmoral Castle in Scotland) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রানি ৷ তাঁর বয়স হয়েছিল 96 (Queen Elizabeth II death) ৷ 70 বছর দীর্ঘ রাজত্বের অবসান ঘটে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ৷ ব্রিটিশ রাজপরিবারের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সবচেয়ে বেশি সময় সিংহাসনে থেকেছেন ৷

এখন রানির শবদেহ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের ওয়েস্টমিনস্টার হলে শায়িত ৷ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে তাঁকে শেষ বিদায় জানাবেন রাজপরিবারের সদস্যরা তথা পুরো দুনিয়া ৷ তাই রানিকে চিরবিদায় জানাতে তিন দিনের সফরে (three day visit to the UK) ব্রিটেনে গিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৷ এছাড়া রবিবার বিকেল নাগাদ নতুন রাজা তৃতীয় চার্লস (Buckingham Palace by King Charles III) বাকিংহ্যাম প্রাসাদে বিশ্বের নেতাদের জন্য একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ৷ তাতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতির ৷ শেষকৃত্যে যোগ দেবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনও ।

শনিবার নয়াদিল্লি থেকে বিমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে টুইট (Rashtrapati Bhavan tweet) করে জানানো হয়, "রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ব্রিটেনের লন্ডনের জন্য রওনা দিয়েছেন ৷ তিনি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন ৷ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তিনি সমবেদনা জানাবেন ৷"

রানির স্মরণে 11 সেপ্টেম্বর ভারতের সর্বত্র রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে ৷ তারপর দিন, 12 সেপ্টেম্বর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (External Affairs Minister S Jaishankar) ভারতের তরফে শোকবার্তা জানাতে নয়াদিল্লির ব্রিটিশ হাই কমিশনে যান ৷ এ সপ্তাহের প্রথম দিকেই বিদেশমন্ত্রক নিশ্চিত করেছিল, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রানির পরিবারকে সমবেদনা জানাতে লন্ডনে পৌঁছবেন ৷

বিদেশমন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানায়, "হার ম্যাজেস্টি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ 70 বছর রাজত্ব করেছেন ৷ এই সময়ের মধ্যে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক আরও উন্নত, শক্তিশালী হয়েছে ৷ তিনি কমনওয়েলথের প্রধান ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷"

