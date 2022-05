টোকিও, 24 মে : শুরু হয়েছে কোয়াড গোষ্ঠীর সম্মেলন ৷ মঙ্গলবার সকালে (স্থানীয় সময়) এই সম্মেলনের আয়োজক দেশ জাপানের টোকিওতে দ্বিতীয় সরাসরি সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অস্ট্রেলিয়ার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেজ (PM Narendra Modi says Quad's scope has become extensive despite Covid-19 Challenge in Tokyo Quad Summit) ৷

অতিমারি চ্যালেঞ্জের মধ্যেও কোয়াড গোষ্ঠীর কাজের সুযোগ বেড়েছে, জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি বলেন, "পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সদস্য দেশ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের দৃঢ় সংকল্প গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নতুন উৎসাহ জুগিয়েছে ৷"

কোয়াড গোষ্ঠীর সম্মেলনে নিজের বক্তৃতার প্রথমেই মোদি উল্লেখ করেন, খুব কম সময়ের মধ্যে কোয়াড গোষ্ঠী বিশ্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরি করে নিয়েছে ৷ এখন কোয়াডের কাজের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়েছে, কার্যকর হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "কোয়াড লেভেলে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা, মুক্ত, স্বাধীন এবং সমস্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটা উদ্দীপনা জেগে উঠেছে ৷ আমরা সকলে এর অংশীদার ৷"

টোকিও কোয়াড গোষ্ঠীর সম্মেলনে চারটি রাষ্ট্রের নেতা

কোভিড-19-এর সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রেখেছে ৷ ভ্যাকসিন পাঠানো, প্রকৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত, সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখা, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ মোদি বলেন, "এতে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে স্থিরতা নিশ্চিত হয়েছে ৷" তিনি অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেজকে শুভেচ্ছা জানান ৷

টোকিওয় কোয়াড সম্মেলন চতুর্থ বার ৷ এর আগে 2021-এর মার্চে ভার্চুয়াল বৈঠক, 2021-এর সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় ওয়াশিংটন ডিসিতে সামনাসামনি দেখা হয় চারটি রাষ্ট্রের নেতার এবং 2022-এর মার্চে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে ৷ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদান হয় কোয়াড গোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে ৷