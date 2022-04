ইসলামাবাদ, 4 এপ্রিল : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেওয়া মামলার শুনানি করবে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট (Pak Supreme Court to hear dismissal of no trust vote and dissolution of Parliament in pakistan) ৷ পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি উমর আটা বান্দিলাল একদিনের জন্য শুনানি স্থগিত রেখেছেন ৷ তবে তিনি জানিয়েছেন, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (Pakistan Prime Minister Imran Khan) ও প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভির (Pakistan President Arif Alvi) সব সিদ্ধান্তের ভাগ্য নির্ভর করছে আদালতের রায়ের উপর ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট গত কয়েকদিন ধরে চলছে (Pakistan Political Crisis) ৷ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে দু’বার অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ৷ ইমরান সরকার বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু শরিক দলের একটি অংশ তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যাওয়ায় তাঁর সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে ৷

এই পরিস্থিতিতে রবিবার চরমে ওঠে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট ৷ একদিকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার কাশিম সুরি ইমরান সরকারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেন (dismissal of no-trust vote against Imran Khan) ৷ অন্যদিকে ইমরানের পরামর্শ মেনে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি (dissolution of Parliament in Pakistan) ৷

এই পরিস্থিতিতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলার শুনানি শুরু করেছে পাক শীর্ষ আদালত ৷ এই নিয়ে তৈরি হয়েছে তিন বিচারপতির বেঞ্চ ৷ শুরুতেই আদালত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এই নিয়ে নোটিস দিয়েছে ৷ পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত কোন দল যাতে কোনও ‘অসাংবিধানিক’ পদক্ষেপ না নেয়, সেই বিষয়েও আবেদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷

যদিও পাকিস্তানের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরীর দাবি, ইমরান সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজের সিদ্ধান্ত সংবিধান মেনেই নেওয়া হয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না ৷

