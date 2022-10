নয়া দিল্লি, 25 অক্টোবর: ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের উদ্দেশে অভিনন্দন বার্তা দিলেন ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তি । সম্পর্কে ঋষি তাঁর জামাতা । মাত্র একদিন আগেই অন্যদের পেছনে ফেলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রিত্ব সুনিশ্চিত করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি । শুধু ভারতীয় নয় ব্রিটেনের দুশো বছরের ইতিহাসে এর আগে কোনও এশীয় প্রধানমন্ত্রী হননি (Rishi Sunak is the youngest PM in the history of great Briten) । তাছাড়া এই ঋষিই ব্রিটেনের প্রথম হিন্দু প্রধানমন্ত্রী । তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে নারায়ণ মূর্তি বলেন,"ঋষিকে অনেক অনেক অভিনন্দন । আমরা ওঁর জন্য গর্বিত । আশা করি আগামী দিনে ঋষি আরও বেশি সাফল্য পাবে। " প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অভিনন্দন বার্তায় ভাসছেন ঋষি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । পাশাপাশি ঋষিও জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও ভালো করাই তাঁর লক্ষ্য ।

প্রসঙ্গত, বিট্রেনের নয়া প্রধামন্ত্রীর জন্ম 1980 সালে ৷ মানে তাঁর বয়স মাত্র 42 ৷ এর আগে এত কম বয়সে কেউ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হননি ৷ সেদিক থেকে এটা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এর আগে সোমবার সর্বসম্মতভাবে ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচিত হন ঋষি ৷ আর সেই পদাধিকার বলেই তিনি হলেন ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী ৷ মাস দেড়েক আগেও একবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন । কিন্তু সেবার লিজ ট্রাসের কাছে তাঁকে হারতে হয় । এবার সেই লিজের জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি । ওয়াকিবহাল মহল বলছে, লিজ ট্রাস যে মুহূর্তে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন, সেই মুহূর্তেই ঋষির প্রধানমন্ত্রী হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ৷

তবে, এরই মধ্যে আলোচনায় উঠে আসেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ৷ ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ছুটি কাটছাঁট শনিবার লন্ডনে ফিরে আসেন তিনি । তাতে অনেকেরই মনে হয়েছিল আরও একবার মসনদে বসার লড়াইয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন বরিস । কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি । তিনি জানান, তাঁর ফিরে আসার সময় এখনও হয়নি বলে তিনি মনে করেন।