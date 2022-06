ওয়াশিংটন, 20 জুন: ওয়াশিংটন ডিসি-তে হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র 2 মাইলের দূরত্বে গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে (Shoot Out at Washington) ৷ ওয়াশিংটনের স্থানীয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গুলি চলে বলে জানিয়েছে ডিসি’র পুলিশ প্রশাসন ৷ যে ঘটনায় একটি কিশোর মারা গিয়েছে ৷ সেই সঙ্গে 2 জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং এক পুলিশ আধিকারিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন (Multiple People Shot at Including Police Officer in Washington DC) ৷ কে বা কারা এই গুলি চালিয়েছে তা ডিসি পুলিশের তরফে জানানো হয়নি ৷

ওয়াশিংটন ডিসি’র পুলিশের তরফে করা একটি টুইটে বলা হয়েছে, ‘‘ইউ স্ট্রিট এবং 14 নম্বর এলাকায় তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে মেট্রোপলিটান পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে ৷ যেখানে গুলি চালানোর ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন মেট্রোপলিটান পুলিশের আধিকারিক রয়েছেন ৷ গণমাধ্যমকে ইউ স্ট্রিট এবং 15 নম্বর এলাকায় রাখা হয়েছে ৷ সেখানেই তাঁদের সব তথ্য জানানো হবে ৷’’

অন্য একটি টুইটে ডিসি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের যে পুলিশ আধিকারিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন ৷ এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, আমেরিকায় পরিবার ও সন্তানদের নিরাপত্তার নামে অ্যাসল্ট রাইফেল রাখা বন্ধ করতে হবে ৷ আর সেই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ন্যূনতম বয়সসীমা 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর করতে হবে ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গুলিবিদ্ধ 3 সাধারণ নাগরিকের মধ্যে একজন নাবালক রয়েছে ৷ তার মৃত্যু হয়েছে ৷ বাকি দু’জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷