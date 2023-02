আরকাবুতলা (মিসিসিপি), 18 ফেব্রুয়ারি: বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ গেল 6 জনের ৷ আমেরিকার উত্তর মিসিসিপিতে শুক্রবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় শেরিফ ৷ মৃতদের মধ্যে ওই বন্দুকবাজের প্রাক্তন স্ত্রী এবং সৎবাবাও আছেন বলে জানা গিয়েছে (lone gunman killed six people including his ex-wife and stepfather in northern Mississippi) ৷

জানা গিয়েছে রিচার্ড ডেল ক্রাম নামে ওই ব্যক্তি স্থানীয় সময় সকাল 11টা নাগাদ একটি শটগান এবং দু'টি হ্যান্ডগান থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে ৷ টেট কাউন্টি শেরিফ জানিয়েছেন, গুলিতে আরকাবুতলার একটি দোকানের পাশে পার্ক করা ট্রাকের চালক প্রাণ হারান ৷ এর বেশ কিছুটা দূরে দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর ঘটনায় 911 নম্বরে ফোন আসে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির ভিতরে এক মহিলাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে ৷ তিনি বন্দুকবাজ রিচার্ড ডেল ক্রামের প্রাক্তন স্ত্রী ৷ তাঁর বর্তমান স্বামীও ক্রামের গুলিতে জখম হয়েছেন ৷ নিজের বাড়ির বাইরে থেকেই গ্রেফতার হন ক্রাম ৷

প্রাথমিক তদন্তে বন্দুকবাজের বিরুদ্ধে দোকানের বাইরে থাকা ট্রাকচালক ক্রিস ইউজিন বয়েসকে (59) খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ তাঁর মানিব্যাগ থেকে ফ্লোরিডার গাড়িচালকের লাইসেন্স পাওয়া গিয়েছে ৷ ট্রাকে তাঁর ভাইও ছিলেন ৷ ক্রামের হামলার সময় তিনি পালিয়ে যান ৷ তবে তিনি আহত হননি ৷ দোকানের কাছেই থাকেন ইথান ক্যাশ ৷ তিনি বলেন, "আমি বাড়ির মধ্যে থাকে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি ৷ সদ্য ঘুম থেকে উঠেছি ৷ দোকানের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম ওই ব্যক্তি শটগান নিয়ে হাঁটছে ৷" এরপর ইথান বয়েসের কাছে যান এবং তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করেন ৷ কিন্তু কোনও স্পন্দন মেলেনি ৷

এই হত্যার ঘটনায় স্তম্ভিত আরকাবুতলার বাসিন্দারা ৷ এই ছোট্ট শহরতলিতে 285 জনের বসবাস ৷ মেমফিস থেকে 30 মাইল (50 কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত এই জনপদ ৷ বিখ্যাত অভিনেতা জেমস আর্ল জোনসের বাড়িও এখানে । কাছাকাছি আরকাবুতলা লেকটিতে অনেকেই মাছ ধরতে আসেন ৷ সবমিলিয়ে এটা একটা জনপ্রিয় ঘোরার জায়গা ৷ অকুস্থলের কাছাকাছি একটি স্কুলও আছে । সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷