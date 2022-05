কাঠমাণ্ডু, 29 মে : নেপালের তারা এয়ারের হারিয়ে যাওয়া ছোট বিমানটির খোঁজ মিলল (missing Nepal Aircraft found) ৷ রবিবার সকাল 9.55 মিনিটে হঠাৎই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমানটির সঙ্গে ৷ ঘটনার প্রায় 5 ঘণ্টা পর নেপালের মুসতাংগ জেলার কোয়াং গ্রামের কাছে বিমানটির খোঁজ মিলেছে বলে জানিয়েছে নেপালের এক বিমান আধিকারিক ৷ তবে বিমানটি ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে, তাতে সওয়ার যাত্রীদেরই বা কী অবস্থা তা অবশ্য জানা যায়নি ৷ তবে বিমানে সওয়ার যাত্রীদের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

ত্রিভূবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রধান জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ঠিক কী, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি, ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তবে স্থানীয়রা নেপালের সেনা বাহিনীর জওয়ানদের জানিয়েছেন, বিমানটি লামচে নদীর কাছে পাহাড়ের উপর ভেঙে পড়ে ৷ ঘটনাস্থলে সড়ক ও বিমান পথে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল ৷

জানা গিয়েছে, তারা এয়ারের 9এনএইটি এয়ারক্রাফ্টটি নেপালের পোখরা থেকে জমসনের দিকে যাচ্ছিল ৷ বিমানটিতে কর্মী সমেত 22 জন যাত্রী ছিলেন ৷ এদের মধ্যে 4 জন ভারতীয়, 3 জন জাপানি এবং বাকিরা নেপালি (Aircraft with 22 people on board flying missing in Nepal's mountains on Sunday) ৷