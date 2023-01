নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি: নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক পুরুষ যাত্রী আরেক মহিলা যাত্রীর গায়ে প্রস্রাব করেছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে এই অভিযোগ জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে 26 নভেম্বর ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি আমেরিকার জনএফ কেনেডি বিমানবন্দর থেকে নয়াদিল্লি আসছিল (John F Kennedy International Airport) ৷ বিমানটি আকাশে থাকাকালীনই এই কুৎসিত ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে এবং তা খতিয়ে দেখতে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কমিটি ঘটনার তদন্ত করছে এবং সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে বিমান কর্তৃপক্ষ (Male passenger urinated on a female co passenger in Air India's business class) ৷

ওই অভিযুক্ত পুরুষ যাত্রী এবং প্রৌঢ় মহিলা যাত্রী দু'জনেই বিজনেস ক্লাসে যাচ্ছিলেন ৷ ওই মহিলা টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরনকে ঘটনাটি জানিয়ে চিঠি লেখেন ৷ তাঁর বয়স সত্তরের আশপাশে ৷ তিনি বিমানকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, তাঁরা এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ এরপর এয়ার ইন্ডিয়া পুলিশে অভিযোগ জানায় ৷ তবে এরকম একটি ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা নিশ্চিত করেছে এয়ার ইন্ডিয়া আধিকারিকেরা ৷

এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানকে কঠিন ভাষায় লেখা ওই চিঠিতে প্রৌঢ়া জানান, "ঘটনাটি সংবেদনশীল ৷ এতে আমি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছি ৷ বিমানকর্মীরা একেবারেই সক্রিয় ছিলেন না ৷ আমায় নিজেকেই বিষয়টি জানাতে হয়েছে এবং কর্মীদের সাড়া পাওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে ৷ আমি হতাশ ৷ এই ঘটনায় আমার নিরাপত্তা বা আরাম কোনও কিছু নিশ্চিত করেনি এয়ারলাইন ৷"

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, "সদ্য খাওয়া শেষ হয়েছে এবং লাইটগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ আরেকজন যাত্রী আমার সিটের কাছে চলে আসেন ৷ তিনি পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন ৷ তিনি আমার গায়ের উপর প্রস্রার করেন এবং নানা রকমের অশালীন আচরণ করতে থাকেন ৷" শুধু প্রস্রাব করেই ক্ষান্ত হননি ওই ব্যক্তি ৷ তিনি তারপরও প্রৌঢ়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ আরেক সহযাত্রী ওই ব্যক্তিকে সরে যাওয়ার কথা বললে, তবেই তিনি সেই জায়গা ছেড়ে চলে যান ৷

প্রৌঢ়া মহিলা তাঁর যন্ত্রণার ছবিটি তুলে ধরেন, "আমার জামাকাপড়, জুতো এবং ব্যাগ সবকিছু প্রস্রাবে ভিজে গিয়েছিল ৷ বিমান পরিষেবিকা আমার সিটের কাছে আসেন ৷ তিনি গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, গন্ধটি সত্যিই প্রস্রাবের কি না ৷ এরপর তিনি আমার ব্যাগ আর জুতোয় জীবাণুনাশক পদার্থ স্প্রে করে দেন ৷" মহিলার সিট এবং জামাকাপড় থেকে প্রস্রাবের গন্ধ বের হওয়ায় তাঁকে এক সেট পাজামা দেন বিমান পরিষেবকেরা ৷

রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর সিটটি পুরো ভিজে যাওয়ায় ওই মহিলা শৌচালয়ের কাছে প্রায় 20 মিনিট ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ স্বভাবত তিনি সেখানে ফিরতে চাইছিলেন না ৷ বিমাকর্মীদের জন্য রাখা একটি ছোট্ট সিটে তাঁকে বসতে দেওয়া হয় ৷ সেখানে এক ঘণ্টা থাকার পর বিমান পরিবেষা কর্মীরা তাঁকে তাঁর ওই ভিজে যাওয়া সিটে ফিরে যাওয়ার কথা জানান ৷ ওই প্রৌঢ়ার অভিযোগ, ফার্স্ট ক্লাসে অনেকগুলি সিট খালি থাকলেও এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মীরা তাঁকে তাঁর সিটে চলে যেতে বলেন ৷ অথচ সেখান থেকে প্রস্রাবের তীব্র কটূ গন্ধ বের হচ্ছিল ৷ 2 ঘণ্টা বাদে তাঁর জন্য অন্য একটি সিটের বন্দোবস্ত করেন বিমান পরিষেবা কর্মীরা ৷ সেখানে বাকি যাত্রাপথটা কাটান প্রৌঢ়া ৷

তিনি চিঠিতে জানান, "বিমান পরিষেবা কর্মীরা একবারের জন্যও ভাবেননি, আগে একটি অসহায় যাত্রীর যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ যাত্রা শেষে একজন কর্মী আমায় বলেন যে, তিনি আমার জন্য একটি হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, যাতে আমি যত দ্রুত সম্ভব শুল্ক দফতরের কাজকর্ম সেরে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যেতে পারি ৷ অপেক্ষা করার জায়গায় আধ ঘণ্টা ধরে বসেছিলাম ৷ তারপর আমায় হুইলচেয়ার দেওয়া হয় ৷ আমি নিজেই শুল্ক দফতরের কাজকর্মগুলি সেরে আমার জিনিসপত্র সংগ্রহ করি ৷ তখনও এয়ার ইন্ডিয়ার দেওয়া পাজামা ও মোজা পরে ছিলাম ৷"

ইতিমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া পুলিশ এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি জানিয়েছে ৷ একটি বিবৃতিতে বিমান সংস্থা জানিয়েছে, "আমরা ওই দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছি ৷"

