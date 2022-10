শ্রীহরিকোটা, 23 অক্টোবর: ভারতের মহাজাগতিক গবেষণা সংস্থার সবচেয়ে ভারী রকেট উৎক্ষেপণ হল শনিবার গভীর রাতে ৷ এই মিশনের জন্য ভারতের 'জিএসএলভি এমকে3 রকেট'-এর (GSLV MkIII) নাম বদলে এলভিএম3 এম2 (LVM3 M2) রাখা হয়েছে ৷ এর আরেক নাম 'ওয়ানওয়েব ইন্ডিয়া-1' (OneWeb India-1) ৷ শনিবার এই রকেটটি 36টি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট-সহ 'লো আর্থ অরবিটে' (Low Earth Orbit, LEO) সফল ভাবে স্থাপন করেছে ৷

43.5 মিটার লম্বা এবং 644 টন ওজনের এলভিএম3 এম2 রকেটটি 36টি উপগ্রহ বহন করছে ৷ এদের ওজন 5 হাজার 796 কেজি অথবা 5.7 টন ৷ 24 ঘণ্টার কাউন্টডাউন শেষে শনিবার রাত 12.7 মিনিট নাগাদ শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাড থেকে আকাশে উড়ে যায় (Indian Space Research Organisation LVM3-M2/OneWeb India-1 blasted off from this spaceport) ৷ এই রকেটটি সবচেয়ে ভারী কারণ, 8 হাজার কেজি পর্যন্ত ভার বহন করতে পারে ৷

লন্ডনের ওয়ানওয়েব একটি বেসরকারি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানি ৷ এর সিংহভাগ বিনিয়াগ এবং অংশীদারি ইন্ডিয়া ভারতী গ্লোবালের (India Bharti Global) ৷ সবদিক থেকেই শনিবার রাতটা দেশের মহাজাগতিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ বলে চিহ্নিত হয়ে রইল।

নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড (NewSpace India Limited, NSIL) মহাজাগতিক দফতর (Department of Space) একটি কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর এটারপ্রাইজ ৷ এর আগে এনএসআইএল এবং নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস অ্যাসোসিয়েটেড লিমিটেড (Network Access Associated Limited, OneWeb) বা ওয়ানওয়েবের সঙ্গে দু'টি উৎক্ষেপণ পরিষেবা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল ৷ তাতে ইসরোর এলভিএম3-র মাধ্যমে ওয়ানওয়েব স্যাটেলাইট লো আর্থ অরবিট বা এলইওতে স্থাপন করার কথা ছিল ৷ এই মিশনটি এলভিএম3-র প্রথম বাণিজ্যিক মিশন ৷ ইসরো টুইট করেছে, 36টি স্যাটেলাইটের প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে ৷