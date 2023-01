প্যারিস, 19 জানুয়ারি: প্রয়াত বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ ৷ আর কয়েক সপ্তাহ বাদেই তিনি 119 বছরে পা দিতেন ৷ তার আগে মঙ্গলবার রাত 2 টো (স্থানীয় সময়) নাগাদ ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী লুসিল ব়্যান্ডন ৷ তিনি সিস্টার আন্দ্রে নামেই বিশেষ পরিচিত ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 118 বছর ৷ শুধু বয়সের দিক থেকেই প্রাচীন নন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বয়সি নাগরিক, যিনি কোভিড-19 কে জয় করেছিলেন (French nun Lucile Randon, known as Sister André died in France) ৷ তিনি একবার ফ্রান্সের একটি সংবাদসংস্থাকে বলেছিলেন, "কাজই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে ৷ আমি 108 বছর পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছি ৷"

1904 সালের 11 ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ফ্রান্সের আলেস শহরে জন্মগ্রহণ করেন লুসিল ব়্যান্ডন ৷ বুধবার একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা ওই বেসরকারি হাসপাতালের মুখপাত্র ডেভিড টাভেল্লা বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানায়, 17 জানুয়ারি, ফ্রান্সের টুলুন শহরে সেন্ট-ক্যাথেরিন-লেবর নামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি ৷ দ্য জেরোনটোলজি রিসার্চ গ্রুপ (The Gerontology Research Group) বিশ্বের 110 বছর বয়সি বা তার থেকে বেশি বয়সের মানুষদের বিস্তারিত বিবরণ রাখে ৷ তাদের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ জাপানের কানে টানাকা 2022 সালে প্রয়াত হন ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 119 বছর ৷

2021 সালে করোনা অতিমারি যখন সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, সেই সময় সিস্টার আন্দ্রে কোভিড-19-এ সংক্রামিত হন (Sister André tested positive) ৷ 117তম জন্মদিনের ঠিক আগেই শরীরে দানা বাঁধে ভাইরাস ৷ তবে তাঁর ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণগুলি তেমন একটা জোরালো ছিল না ৷ সিস্টার নিজেও বুঝতে পারেননি যে তিনি করোনা সংক্রামিত হয়েছেন ৷ সহজেই অতিমারীকে পরাজিত করেন ।

সন্ন্যাসিনীর রসনা কিন্তু লোভনীয় ৷ প্রতিদিন একগ্লাস ওয়াইন ও চকোলেট খেতে ভালোবাসতেন সিস্টার আন্দ্রে ৷ তাঁর মৃত্যুর পর দ্য জেরোনটোলজি রিসার্চ গ্রুপের তালিকায় এখন বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ 115 বছর বয়সি মারিয়া ব্রায়ানাস মোরেরা ৷ তিনি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৷ বর্তমানে স্পেনের বাসিন্দা ৷ বিশ্বের প্রবীণতম পুরুষ ভেনেজুয়েলার 113 বছরের জুয়ান ভিসেন্ট পেরেজ ৷