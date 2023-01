লন্ডন (ব্রিটেন), 19 জানুয়ারি: ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে তুলোধনা করলেন লর্ড রামি ব়্যাঙ্গার ৷ তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউজ অফ লর্ডস-এর সদস্য (House of Lords of the UK Parliament) ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে নতুন সিরিজ তৈরি করছে ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা বিবিসি ৷ সে নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের জল গড়িয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ৷ বিবিসির বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টিংয়ের অভিযোগ এনেছেন লর্ড রামি (Lord Rami Ranger) ৷ তিনি একটি টুইট করেন, "আপনারা কোটি কোটি ভারতীয়কে যথেষ্ট আঘাত করেছেন ৷ এটা গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় পুলিশি ব্যবস্থা এবং ভারতের বিচার ব্যবস্থাকে অপমান করেছে ৷ আমরা সংঘাত এবং জীবনহানির তীব্র নিন্দা করছি ৷ তার সঙ্গে আপনাদের একপেশে রিপোর্টিংয়েও সমালোচনা করছি ৷" ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা দু'টি পর্বের 'ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' সিরিজ তৈরি করেছে ৷ আর এ নিয়ে বিতর্কে পড়েছে বিবিসি ৷

