লন্ডন, 7 নভেম্বর: ল্যাবরেটরিতে তৈরি রক্ত দেওয়া হল মানুষকে ৷ বিশ্বে এই প্রথম ব্রিটেনে এমন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করলেন বিজ্ঞানীরা ৷ গবেষণাগারে উৎপন্ন রক্তকোষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হল ৷ বহু মানুষ সিকল সেল (sickle cell) বা বিরল রক্তের মতো নানাধরনের সমস্যায় ভোগেন ৷ এইসব রোগীদের জন্য ঠিকঠাক রক্ত পাওয়াটা খুব মুশকিল হয়ে যায় ৷ যদি এই পরীক্ষা সফল ও কার্যকর হয়, তাহলে এটা তাঁদের জন্য যুগান্তকারী বিষয় হবে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা (Scientists in the UK have infused blood cells grown in a laboratory into people in the first such clinical trial in the world) ৷

ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নিয়ে তৈরি হয়েছে এই বিশেষ দলটি ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, এই রক্তকোষগুলি রক্তদাতাদের স্টেম সেল থেকে তৈরি করা হয়েছে ৷ এরপর লোহিত রক্তকণিকাগুলি (Red Blood Cell) সুস্থ এবং স্বাস্থ্য ভালো, এমন ব্যক্তিদের শরীরে ট্রান্সফিউজ অর্থাৎ দেওয়া হয়েছে ৷

বিশ্বে এমন ঘটনা প্রথম ৷ এই গবেষক দলের অন্যতম বিজ্ঞানী সেডরিক গেভার্ট (chief investigator Cedric Ghevaert) কথায়, "আমরা আশা করি, গবেষণাগারে প্রস্তুত লোহিত রক্ত কণিকা রক্তদাতাদের দেওয়া রক্তের তুলনায় অনেক বেশি দিন স্থায়ী হবে ৷" তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'এনএইচএস ব্লাড অ্যান্ড ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর অধ্যাপক ৷

একটি বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, "বর্তমানে যাঁদের দীর্ঘ সময় ধরে ব্লাড ট্রান্সফিউশন (রক্ত দেওয়া) প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যতে তাঁদের অনেক কম সংখ্যক ট্রান্সফিউশন লাগবে ৷ এই ট্রায়াল যদি সফল হলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷" গবেষণাগারে তৈরি রক্তকোষগুলির মেয়াদ কতদিন আর ওই এক রক্তদাতার দেওয়া রক্ত কোষের মধ্যে কার মেয়াদ কতদিনের, তা ট্রায়ালে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ৷ গবেষকরা জানাচ্ছেন, গবেষণাগারে উৎপাদিত রক্তকোষগুলি সদ্যজাত ৷ তাই ট্রায়ালে যুক্ত দলটি আশা করছে এর কার্যকারিতা অনেক ভালো হবে ৷ কারণ রক্তদাতারা যে রক্ত দিচ্ছেন তার সঙ্গে বয়সের বিষয়টি জড়িত ৷

