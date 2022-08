কলকাতা, 31 অগস্ট: সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ নেতা তথা প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিখাইল গর্বাচেভ ৷ মঙ্গলবার মস্কোয় প্রয়াত হন 91 বছর বয়সী এই নেতা , জানিয়েছে ক্রেমলিন ৷ অলিম্পিক্স চালু হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় ৷ 1986 সালে ইউএসএসআরে 'গুডউইল গেমস' হয় ৷ সে সময় অলিম্পিক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ ভারত থেকে সেই গেমস কভার করতে সোভিয়েত গিয়েছিলেন একমাত্র ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব ওরফে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ৷ সেই সময়ের সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট সহজে দেখা দিতেন না ৷ কিন্তু গর্বাচেভের মুখোমুখি হয়েছিলেন এই বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ৷ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন,"অলিম্পিক্স কি বন্ধ হয়ে যাবে ?" ৷ এ নিয়ে আজ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির কাছে স্মৃতিচারণ করলেন অশীতিপর এই সাংবাদিক (Octogenarian Indian Sports Journalist Chiranjeev recounts his memory of meeting Mikhail Gorbachev) ৷

1986 গুডউইল গেমস, সোভিয়েত রাশিয়া (Goodwill Games)

সালটা 1986 ৷ মস্কোতে প্রথম গুডউইল গেমস হচ্ছে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় সেটা হয়েছিল ৷ ভারত থেকে একমাত্র আমন্ত্রিত হয়েছিলাম আমি ৷ কারণ 1984-তে আমেরিকার শিল্পপতি টেড টার্নারের (Ted Turner) সঙ্গে আমার আলাপ হয় লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে (Los Angeles Olympics 1984) ৷ তখনই তিনি আমায় বলেছিলেন, এমন কিছু একটা করতে হবে, যাতে অলিম্পিক্স বয়কট মুক্ত হয় ৷

সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ

টেড টার্নার সারা পৃথিবী ঘুরে প্রত্য়েকটি দেশের রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে কথা বলে মতামত আদায় করেন যে, অলিম্পিক্স হবে সকলের অংশগ্রহণের জন্য ৷ অলিম্পিক্সকে বয়কট মুক্ত করতেই মস্কোতে সূচনা 'গুডউইল গেমস'-এর ৷ টেড টার্নার (Ted Turner) আমায় মস্কো আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান ৷ আমি মস্কো গেলাম ৷

সাধারণত রুশ প্রেসিডেন্ট কারও সঙ্গে কথা বলেন না ৷ সাংবাদিকদের দেখা দেন না ৷ সেবার (1986) একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল ৷ গুডউইল গেমসের জন্য ক্রেমলিনে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ সেই সব দেশ থেকে একজন করে সাংবাদিককে ডাকা হয় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে দেখা করার জন্য ৷

ভারত থেকে একমাত্র আমি গিয়েছিলাম ৷ তাই আমারও ডাক পড়ল ৷ আমি ভাবিনি, আমার জীবনে এমন একটা সুযোগ আসবে যে আমি সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হতে পারব ৷ আমরা ক্রেমলিনে গেলাম এবং প্রোটোকল অনুযায়ী নিরাপত্তাজনিত সব পরীক্ষা হল ৷ এর আগেই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক্স কমিটির প্রেসিডেন্ট উআন আন্তোনিও সামারাঞ্চের (Juan Antonio Samaranch) সঙ্গে ৷ তিনি মস্কো অলিম্পিক্সের পরেই আইওসির প্রেসিডেন্ট হন ৷ তাঁর সঙ্গে আমার নয়াদিল্লি, লস অ্যাঞ্জেলেস, বার্লিন এবং মস্কোতেও দেখা হয় ৷ তিনিও সেখানে আমায় দেখে উচ্ছ্বসিত হন ৷

প্রয়াত মিখাইল গর্বাচেভকে নিয়ে স্মৃতিচারণ প্রবীণ সাংবাদিক চিরঞ্জীব ওরফে চিত্ত বিশ্বাসের

এই প্রথম গর্বাচেভকে সামনাসামনি দেখলাম ৷ আমার মতোই তাঁর মাথাতেও চুল খুব কম ৷ খুব ফর্সা, কিন্তু কপালে একটা কালো দাগ ৷ যাকে আমরা জরুল বলে থাকি ৷ প্রশ্ন পর্ব তখনও শুরু হয়নি ৷ প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার ইন্ডিয়া, আপনার প্রশ্ন কী ?" ('What is your question Mr India ?') ৷ আরেকজন ইংরেজিতে তরজমা করে দিলেন ৷ আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটাই কথা বললাম, "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এবার কি অলিম্পক্স বয়কট মুক্ত হবে ?" সেদিন রুশ ভাষায় তিনি কী বলেছিলেন, আজ তা স্পষ্ট মনে নেই । তবে এই 2022 সালেও মনে পড়ছে হাসিমুখে গর্বাচেভ বলছেন 'নিয়েত, নিয়েত' ৷ দোভাষী জানালেন প্রেসিডেন্ট বলছেন, অলিম্পিক্স বয়কট মুক্ত হবে ৷ পাশেই ছিলেন আইওসির প্রেসিডেন্ট ৷ দুই প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অলিম্পিক্স বয়কট মুক্ত হবে ৷" তাঁর পাশেই ছিলে টেড টার্নার ৷ আমরা সবাই করতালি দিয়ে উঠলাম ৷ এটা আমার সাংবাদিক জীবনের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না ৷ অনুষ্ঠানে সারাক্ষণই দেখলাম, তাঁর মুখে হাসি লেগে আছে ৷ যেন একটা বিরাট যুদ্ধ জয় করেছেন ৷ সেদিনই আশা করেছিলাম, পৃথিবীর শান্তি, মৈত্রীর গেমস এবার বয়কট মুক্ত হবেই ৷

আজ সকালে মিখাইল গর্বাচেভের মৃত্যুর এই মর্মান্তিক খবর পেয়ে শোকাহত প্রবীণ সাংবাদিক চিরঞ্জীব ৷ তিনি বললেন,"সেই মানুষটি চলে গেলেন, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন পৃথিবীর কাছে ৷ যেখানে আর কোনও বাধা বিপত্তি থাকবে না ৷ পেরেস্ত্রোয়িকা তাঁর সৃষ্টি ৷" আজ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় তাঁর মতো মানুষকে দরকার । রাশিয়ায় আজ কমিউনিস্ট শাসন নেই ৷ মনে হয়, মিখাইল গর্বাচেভ থাকলে হয়তো দেশটা অন্যরকম ভাবে চলত ৷ তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হতে দিতেন না ৷ তিনি শান্তিকামী মানুষ ছিলেন বলেই শান্তিতে নোবেল পেয়েছিলেন ৷ শান্তিকামী মানুষ বলেই তো তিনি অলিম্পিক্সকে বয়কট মুক্ত করেছিলেন । আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ৷ বার বার মনে পড়ছে 'নো বয়কট'"৷