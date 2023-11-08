Israel-Hamas War: ইজরায়েলে হামাসের হামলা, জঙ্গিগোষ্ঠীর অস্ত্রসম্ভারের ভিডিয়ো প্রকাশ আইডিএফের
Published: 2 hours ago
Israel-Hamas War: ইজরায়েলে হামাসের হামলা, জঙ্গিগোষ্ঠীর অস্ত্রসম্ভারের ভিডিয়ো প্রকাশ আইডিএফের
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তেল আভিভ, 8 নভেম্বর: হামাস-নিকেশ যজ্ঞে নেমেছে ইজরায়েল ৷ সেই যুদ্ধ এখনও চলছে ৷ আজ 33তম দিন ৷ 7 অক্টোবর অতর্কিতে হামলা চালায় হামাস ৷ তারপরেই হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ এই প্রতি-আক্রমণে সাধারণ মানুষের জীবনে আর্তনাদ নেমে এসেছে ৷ বিশ্বজুড়ে কঠিন সমালোচনার মুখে পড়েছে ইজরায়েল ৷
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Raw footage: Here are some of the weapons found on Hamas' terrorists on October 7th.— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023
1,493 hand grenades and explosives, 760 RPGs, 427 explosive belts, 375 firearms, 106 rockets and missiles.
These are just a few of the weapons used to massacre over 1,400 Israeli civilians.… pic.twitter.com/TFVpSqNxtH
অক্টোবর মাসের সেই ভোরে ইজরায়েলের উপর হামলা চালানোর সময় কী কী অস্ত্র ছিল হামাসের হাতে ? তারই প্রমাণ এসেছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আইডিএফের কাছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পরিসংখ্যানে আইডিএফ জানিয়েছে, হামাসের কাছে 760 টি রকেট প্রপেলড গ্রেনেড বা আরপিজি ছিল ৷ এছাড়া 1 হাজার 493টি গ্রেনেড ও বিস্ফোরক, 375টি আগ্নেয়াস্ত্র, 427টি এক্সপ্লোসিভ বেল্ট ছিল হামাস গোষ্ঠীর হামলাকারীদের কাছে ৷
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“The Israeli navy has been working in full cooperation with the forces operating on the ground in Gaza.”— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023
- Commander of Ashdod Navy Base, Col. Eitan Paz
In the past month, our navy has successfully neutralized numerous terrorists and terror targets within Gaza. Our forces are… pic.twitter.com/jXBqn58tuB
এর একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে আইডিএফ ৷ তাতে সারি দিয়ে সাজানো রয়েছে হামাসের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ৷ আইডিএফ আরও লিখেছে, "1 হাজার 400 জন ইজরায়েলি নাগরিককে হত্যা করতে যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলি তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র ৷ এই অস্ত্র দিয়ে নিরপরাধ মানুষকে খুন করা হয়েছে ৷"
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These are just a few of the terrorists' weapons found by the IDF after the October 7th massacre.— Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2023
Put things into perspective. pic.twitter.com/seXFrxH3Rj
একদিকে গাজায় হামাসকে নিঃশেষ করতে নেমেছে ইজরায়েলের সেনা ৷ অন্যদিকে ইজরায়েলের নৌ-বাহিনীও জঙ্গি নিকেশ করতে সামুদ্রিক অভিযান চালাচ্ছে ৷ আইডিএফ সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, "গত মাসে আমাদের নৌ-বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে গাজায় বহু জঙ্গিকে শেষ করেছে ৷ আমাদের বাহিনী সমুদ্রেও সমান নজরদারি চালাচ্ছে ৷ জঙ্গিদের নিশানাগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে ৷"
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Hamas’ cynical use of the civilian population has been further revealed:— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023
🔺 IDF Paratroopers Brigade operating in Northern Gaza exposed the opening of an underground terror tunnel near an amusement park and another found near a university.
🔺 A weapon warehouse, containing… pic.twitter.com/cd9FaeJDfO
আরেকটি ভিডিয়ো পোস্ট করে আইডিএফ লিখেছে, "হামাস নিষ্ঠুরভাবে সাধারণ নাগরিকদের ব্যবহার করেছে ৷ তা ফের সামনে এল ৷" ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে এক ইজরায়েলি সেনা জনমানুষহীন একটি পার্কে প্রহরা দিচ্ছেন ৷ সেখানে পার্কের ঠিক নীচেই হামাসের একটি টানেলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ ওই টানেলে অস্ত্র মজুত করা থাকত ৷