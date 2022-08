কায়রো, 1 অগস্ট: জঙ্গি সংগঠন আইসিস (ISIS)-এর কবলে পড়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল এক যৌনদাসীকে ৷ সূত্রের দাবি, তাঁকে শিশু সন্তানের মাংস খেতে বাধ্য করেছিল জঙ্গিরা ! মিশরের একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জঙ্গিদের পৈশাচিক আচরণের কথা তুলে ধরেন ইরাকের এমপি ভিয়ান দাখিল (Vian Dakhil) ! তাঁর সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো টুইটারে শেয়ার করেছেন জিদান ইসমাইল (Zidan Ismail) নামে কুর্দিস্তানের (Kurdistan) এক আন্দোলনকারী ৷

সংবাদমাধ্যমকে ভিয়ান জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই আইসিস-এর কবল থেকে ওই যৌনদাসীকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তিনি যে অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন, তা এক কথায় নারকীয় ! ওই তরুণী জানিয়েছেন, আইসিস জঙ্গিরা তাঁকে ও তাঁর 1 বছরের ছোট্ট ছেলেকে একসঙ্গেই অপহরণ করে ৷ কিন্তু, তারপরই বাচ্চাটিকে মায়ের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এরপর একটি ছোট্ট কামরায় ওই তরুণীকে বন্দি করে রাখা হয় ৷ খাবার দূরে থাক, টানা তিনদিন তাঁকে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি ৷ চতুর্থ দিন হঠাৎই অপহৃতাকে এক থালা ভাত আর রান্না করা মাংস খেতে দেওয়া হয় ৷ নিদারুণ খিদেয় সেই খাবারের উপর হামলে পড়েন ওই তরুণী ৷ কিন্তু, মাংস-ভাত খাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন, যে মাংস তিনি সবেমাত্র খেলেন, সেটি আদতে তাঁর সন্তানের ! জঙ্গিরা একরত্তি শিশুকে খুন করে, তার শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে, সেই মাংসই রান্না করে খেতে দিয়েছিল তার মাকে !

এখানেই শেষ নয় ৷ আইসিস-এর পৈশাচিক অত্য়াচারের (ISIS Torture) সাক্ষী থাকতে হয়েছে আরও এক নাবালিকাকে ৷ সেই কিশোরী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, জঙ্গিরা তার ছয় বোনকে অপহরণ করে ৷ তাদের সবথেকে ছোট বোনের বয়স তখন মাত্র 10 বছর ৷ বাবা এবং দিদিদের সামনেই 10 বছরের সেই ফুটফুটে মেয়েটিকে প্রথমে ধর্ষণ করা হয় ৷ তারপর তাকে খুন করে নরপিশাচরা !

প্রসঙ্গত, আইসিস বা 'ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্য়ান্ড সিরিয়া' (Islamic State of Iraq and Syria) এবং আইসিল (ISIL) বা 'ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্য়ান্ড লেভান্ট' (Islamic State of Iraq and the Levant)-এর সদস্যরা নিজেদের জঙ্গি বলে মানতে নারাজ ৷ বদলে এই চরমপন্থী সুন্নি গোষ্ঠীভুক্তরা নিজেদের 'খিলাফত' বলে পরিচয় দেয় ৷ তাদের দাবি, প্রত্যেক ইসলাম ধর্মাবলম্বীর উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব ফলানোর অধিকার রয়েছে তাদের ! বর্তমানে এই সংগঠনের প্রভাব, প্রতিপত্তি কমলেও ইরাক-সহ মধ্য পশ্চিম এশিয়ার বেশ কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তারা ৷ এরমধ্যেই প্রকাশ্যে এল এই জঙ্গি সংগঠনের আরও এক নারকীয় অত্যাচারের কাহিনি ৷