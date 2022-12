গয়া (বিহার), 29 ডিসেম্বর: দলাই লামার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি ! তেমনটা খবর পেয়েছেন ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি ৷ এক চিনা নাগরিক মহিলা নাকি তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামাকে গোপনে অনুসরণ করে চলেছেন ৷ তাঁর খবরাখবর রাখার চেষ্টা করছেন ৷ তাই বিহারের গয়ায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাল ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থা ৷ এর পাশাপাশি ওই মহিলার একটি স্কেচ বানিয়ে তা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েও দেওয়া হয়েছে (Massive search for a suspected Chinese woman who allegedly came to Bihar's Gaya to spy on Tibetan spiritual leader Dalai Lama) ৷

এখন দলাই লামা গয়ায় রয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে ধর্মগুরু দলাই লামার সুরক্ষার স্বার্থে চারটি স্তরের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ গয়া পুলিশ ওই সন্দেহভাজন চিনে মহিলার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যও নিচ্ছেন আধিকারিকেরা ৷ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে ৷ তাঁরাও ওই মহিলার সন্ধান চালাচ্ছে ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চিনে মহিলা ভারতের বিভিন্ন অংশে বাস করতেন ৷ এখন তিনি গয়ায় পৌঁছেছেন ৷ গয়ার পুলিশ আধিকারিক হরপ্রীত কৌর বলেন, "সন্দেহভাজন ওই চিনে মহিলা গুপ্তচরকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি ৷ তাঁকে দ্রুত ধরতে তাঁর স্কেচ করে তা চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর আগের জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি৷ তবে গত দু'বছর ধরে তিনি ভারতে রয়েছেন ৷"

ধর্মগুরু দলাই লামা এবং তিব্বত সরকার দীর্ঘদিন ধরে নির্বাসনে ৷ চিন তিব্বত দখলের পর 1959 সালে দলাই লামা ভারতে পালিয়ে আসেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাজার হাজার অনুগামী ৷ বর্তমানে উত্তর ভারতের ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন দলাই লামা ৷ তিনি সেখানেই থাকেন ৷

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ডিসেম্বরের প্রথম দিকে অরুণাচল প্রদেশে তাওয়াংয়ে ভারত-চিন সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে৷ তার ক'দিন পরে দলাই লামাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি চিন সম্পর্কে কোনও বিরোধী মন্তব্য করেননি৷ তবে চিনে ফিরে যেতে নারাজ ধর্মগুরু ৷ বরং ভারতে থাকতেই সচ্ছন্দ বোধ করছেন তিব্বতি গুরু । সাংবাদিকদের সেকথাও জানিয়েছিলেন তিনি ৷