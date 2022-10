লন্ডন,24 অক্টোবর: ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন ঋষি সুনক । দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন নিজেকে লড়াই থেকে সরিয়ে নেওয়ায় স্বভাবতই ঋষির সুযোগ আরও বাড়ল (Indian Origin Rishi Sunak Gets One Step Closer To Be The Next PM)। এমতাবস্থায় বড় অঘটন না ঘটলে স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলেই নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুনকের নাম ঘোষণা হয়ে যাবে ।

ব্রিটেনের রাজনীতিতে রবিবার দিনটি ঘটনাবহুল হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে । গত কয়েকদিন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ছুটি কাটাচ্ছিলেন বরিস । তড়িঘড়ি শনিবার দেশে ফিরে আসেন তিনি । রাজনৈতিক মহলের অনেকই মনে করেছিলেন হয়ত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অংশ নিতেই দেশে ফিরলেন তিনি । তবে রবিবার রাতের দিকে বরিস জানান, তিনি মনে করেন তাঁর ফিরে আসার সময় এখনও হয়নি ।

প্রথম থেকেই ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ বলছিলেন, বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ঋষি সুনাকের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মসনদে বসা একপ্রকার নিশ্চিত ৷ ইতিমধ্যেই তাঁকে 100 জনেরও বেশি এমপি সমর্থন জানিয়েছেন ৷ এবার বরিস জনসন লড়াই থেকে সরে যাওয়ায় ব্রিটেনের মসনদের বসার সুযোগ বেড়ে গেল ঋষি সুনকের কাছে । বরিস সরে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ঋষি ছাড়াও আছেন পেডি মর্ডাউন্ট । ইতিমধ্যে কয়েকজন সাসংদ তাঁকে সমর্থনও করেছেন । তবে ঋষি সুনকের সঙ্গে আরও অনেক বেশি সাংসদের সমর্থন রয়েছে ।

নিয়ম অনুসারে একশো জন সাংসদ সমর্থন করছেন এমন কোনও প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়ন জমা দিতে পারেন । সেক্ষেত্রে বরিস সরে যাওয়ায় ঋষির সুযোগ অনেকাংশেই বেড়েছে । এর আগে রবিবারই নিজের প্রার্থীপদ ঘোষণা করেন ঋষি সুনক ৷ ঋষির লেখা একটি বিবৃতি প্রকাশ্য়ে আসে এদিন ৷ তাতে তিনি লিখেছেন, "ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য একটি মহান দেশ ৷ কিন্তু, আমরা একটি অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছি ৷ আমি আমাদের এই অর্থনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করতে চাই ৷ ব্রিটেনের অর্থনীতির হাল ফেরাতে চাই ৷ দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে আমাদের দল সঙ্গবদ্ধ রয়েছে ৷"

