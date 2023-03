আহমেদাবাদ, 7 মার্চ: কয়েকশো কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ সোমবার আরব সাগরে ইরানের একটি নৌকা বাজেয়াপ্ত করে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড বা আইসিজি ৷ তাতে 5 জন কর্মী ছিলেন ৷ নৌকাটি থেকে প্রায় 61 কিলোগ্রাম মাদক দ্রব্য উদ্ধার হয় ৷ যার বাজার মূল্য আনুমানিক 425 কোটি টাকা ৷ অ্যান্টি টেরর স্কোয়াড বা এটিএস সূত্রে উপকূলরক্ষী বাহিনীর কাছে খবর আসে ৷ সেই অনুযায়ী গুজরাতের কাছে আরব সাগরে যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় তারা ৷ বাজেয়াপ্ত করা হয় ইরানের নৌকাটিকে (Indian Coast Guard and ATS joint operation apprehended Iranian boat with drugs in Arab Sea) ৷

ডিফেন্স উইং টুইট করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷ তাতে জানানো হয়েছে, "গুজরাতের এটিএসের কাছ থেকে খবর পেয়ে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ইরানের নৌকাটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ তাতে 5 জন কর্মী ছিলেন ৷ ভারতীয় জলসীমার মধ্যে সেটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল ৷ নৌকাটিতে 61 কেজি হেরোইন ছিল ৷ যার বাজারমূল্য 425 কোটি টাকা ৷"

তদন্তের জন্য কর্মী সমেত নৌকাটিকে ওখায় আনা হয় ৷ সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী দু'টি ফাস্ট প্যাট্রল জাহাজ মোতায়েন করে ৷ আইসিজিএস মীরা বেন এবং অভীক- দু'টি জাহাজ আরব সাগরে নজরদারি চলছিল ৷ ডিফেন্স উইং একটি বিবৃতিতে জানায়, "রাতে ঘন অন্ধকারের মধ্যে ভারতীয় জলসীমার মধ্যে একটি নৌকাকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ৷ ওখা উপকূল থেকে তার দূরত্ব 340 কিমি (190 মাইল) ৷ আইসিজির জাহাজ সেটিকে সতর্ক করতেই নৌকাটি পালানোর চেষ্টা করে ৷"

আরও পড়ুন: সাবানে মিশে কোকেন ! মুম্বই বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত কয়েক কোটির মাদক

উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ দু'টি নৌকাটিকে ধাওয়া করে ৷ পরে হাতেনাতে নৌকাটিকে ধরে বাহিনী ৷ দেখা যায়, সেখানে 5জন কর্মী রয়েছেন ৷ তাঁরা সবাই ইরানের নাগরিক ৷ তাঁদের আচার-আচরণও সন্দেহজনক ঠেকছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও এটিএস যৌথ অভিযান চালিয়ে গত 18 মাসে 8টি বিদেশি জলযান বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ 407 কিলোগ্রাম মাদক দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে, যার বাজারমূল্য 2 হাজার 355 কোটি টাকা ৷

এদিকে অসম থেকেও প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ মাদক আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, নওগাঁও এলাকা থেকে প্রায় 18 কেজি নিষিদ্ধ মরফিন উদ্ধার হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ মাদকের আনুমানিক বাজারদর 9 কোটি টাকা । স্থানীয় পুলিশের ক্রাইমবাঞ্চের সহকারি পুলিশ সুপার রুপজ্যোতি কলিতার নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সাফল্য মিলেছে বলে খবর।