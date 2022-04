নয়াদিল্লি, 3 এপ্রিল : জরুরি অবস্থা থাকাকালীন সময়ে শ্রীলঙ্কায় বাহিনী পাঠাচ্ছে ভারত ! সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই খবর ভুয়ো বলে দাবি করল দিল্লি (India on Sri lanka Crisis and economical condition)৷ শ্রীলঙ্কায় ভারতের হাই কমিশন কঠোর ভাবে এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করে বলেছে, সংবাদমাধ্যমের একাংশের এই খবর ভুল ও সর্বৈব মিথ্যে ৷ হাই কমিশন টুইট করে জানিয়েছে, "সংবাদমাধ্যমের একাংশ খবর করেছে যে ভারত শ্রীলঙ্কায় সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছে ৷ চরম ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এই খবরকে কঠোর ভাবে অস্বীকার করছে হাই কমিশন (India says troops not going to Sri Lanka) ৷ এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন খবরের নিন্দা করছে হাই কমিশন এবং আশা করছে যে এর কারণে কোনও গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকবেন সবাই ৷"

কোভিড 19-এর জেরে প্রবল মন্দার মুখে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ৷ পর্যটন থেকে আসা রাজস্ব তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷ যার প্রভাব পড়ছে দ্বীপরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের উপর ৷ চড়ছে জিনিসপত্রের দাম, বাড়ছে লোডশেডিং ৷ এই অবস্থায় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে প্রশাসনের ব্যর্থতাকে কাঠগড়ায় তুলে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন অনেকে ৷ রাজধানী কলম্বোয় তুমুল বিক্ষোভ ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষের বাসভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে ৷

পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে ওঠায় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি (Sri Lanka imposed an emergency) ৷ একস্ট্রাঅর্ডিনারি গেজেট জারি করে জরুরি অবস্থা জারি করেন তিনি ৷ সন্দেহভাজন মনে হলেই অবিলম্বে গ্রেফতার করার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে বাহিনীকে ৷ শ্রীলঙ্কায় পাবলিক ইমার্জেন্সির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে কঠোর আইন গ্রহণ করা প্রয়োজন ৷ তিনি এমনটাই মনে করেন বলে জানিয়েছেন গোতাবায়া রাজাপক্ষে ৷

