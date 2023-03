নয়াদিল্লি, 20 মার্চ: লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে হামলার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল ভারত। ইংল্যান্ডের কূটনীতিবিদকে রবিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয় ৷ লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে হামলাকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও চরমপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় ভারত ৷ এই ঘটনার জন্য নিরাপত্তার গাফিলতিকেই দায়ী করেছে মোদি সরকার (Lapse of Security is under scanner) ৷

রবিবার, লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে খালিস্তানি সমর্থকদের তেরঙা টেনে নামিয়ে দেওয়ার ভিডিয়োগুলি প্রকাশিত হয়েছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে খালিস্তানপন্থীরা স্লোগান দিয়ে পঞ্জাবের খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিংয়ের মুক্তির দাবি করে (Pro Khalistani Vandalize Indian Mission)৷ বিক্ষোভকারীদের খালিস্তানি পতাকা ওড়াতেও দেখা গিয়েছে ৷ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে ভারত ৷ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় ভারতের তরফে ৷

বিদেশমন্ত্রক (এমইএ) জানিয়েছে যে, লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও চরমপন্থী শক্তির কর্মকাণ্ডে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে নয়াদিল্লিতে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সিনিয়র কূটনীতিককে তলব করা হয় ৷ এই ঘটনায় একটি বিবৃতি দিয়ে বিদেশমন্ত্রক বলেছে যে, ভারতীয় হাইকমিশন প্রাঙ্গণে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি প্রবেশের সময় ব্রিটিশ নিরাপত্তারক্ষীরা কেন অনুপস্থিতি ছিলেন সেই ব্যাখা দিতে হবে ৷ এমনকী ভিয়েনা কনভেনশনের বিধান অনুসারে ব্রিটিশ সরকারকে মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলিও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই বিবৃতির মাধ্যমে ৷

বিদেশমন্ত্রক (Ministry of External Affairs) আরও জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রশাসন দূতাবাসের নিরাপত্তার প্রশ্নে যে উদাসীনতা দেখিয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। বিদেশমন্ত্রক আশা করেছিল যে সে দেশের সরকার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত চরমপন্থীদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করতে উদ্যোগ নেবে ৷ সেই সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ শুরু করবে ৷ এছাড়াও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে ৷

