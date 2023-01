নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: সিন্ধু নদ নিয়ে পাকিস্তানকে নোটিশ পাঠাল ভারত ৷ শুক্রবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই 1960 সালে দু'দেশের মধ্যে হওয়া এই 'ইন্ডাস ওয়াটার্স ট্রিটি' (Indus Waters Treaty, IWT) কার্যকর করা নিয়ে ইসলামাবাদ কোনও রকম আপসে নারাজ ৷ তাই এই চুক্তিতে কিছু পরিবর্তন আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ প্রতিবেশী দেশকে সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের মাধ্যমে 25 জানুয়ারি এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ সূত্র অনুযায়ী, ভারত সব সময়েই আইডব্লিউটির প্রতি দায়বদ্ধ এবং তার জোরদার সমর্থক ৷ ন'বছর ধরে বোঝাপড়ার পর 1960 সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই চুক্তি হয় ৷ বিশ্ব ব্যাঙ্কও এই চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী (World Bank being a signatory of the pact) ৷

