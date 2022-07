কলম্বো, 13 জুলাই: শ্রীলঙ্কা ছেড়ে মালদ্বীপের মালেতে গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে ৷ বুধবারই তাঁর ইস্তফা দেওয়ার কথা ছিল ৷ তার আগে দেশের সেনাবাহিনীর বিমানে 73 বছরের প্রেসিডেন্ট তাঁর স্ত্রী, দুই দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়েছেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ভারত সরকারের হাত রয়েছে বলে খবর ছড়িয়েছে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে ৷ সেগুলি "ভিত্তিহীন এবং গুজব", স্পষ্ট করল মোদি সরকার (India denies media reports over facilitating Lankan President Gotabaya Rajapaksa to flee the country) ৷

শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় দূতাবাসের (High Commission of India in Sri Lanka) তরফ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, "প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে শ্রীলঙ্কার বাইরে চলে গিয়েছেন ৷ এতে ভারত তাঁকে কোনওভাবে সাহায্য করেনি ৷ সংবাদমাধ্যমে এ ধরনের খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ ভারতীয় হাইকমিশন নির্দিষ্ট করে জানাচ্ছে, এই ভিত্তিহীন খবর এবং গুজব ভারত অস্বীকার করছে ৷"

এর সঙ্গে আরেকটি টুইট করে হাইকমিশন জানায়, ভারত শ্রীলঙ্কার মানুষের পাশে আছে ৷ এ কথা তারা বারে বারে জানিয়েছে ৷ গণতান্ত্রিক পথে এবং মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে তাদের উন্নতির পথে হাঁটতে হবে ৷ তাই দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সাংবিধানিক পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ৷

এদিন একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে, শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী বলেছে, "সরকারি অনুরোধে এবং প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা অনুযায়ী, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের পূর্ণ সম্মতিতে প্রেসিডেন্ট, তাঁর স্ত্রী এবং দুই নিরাপত্তারক্ষী শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনীর বিমানে 13 জুলাই ভোর ভোর কাটুনায়াক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৷"

রাজাপক্ষে প্রেসিডেন্ট হওয়ায় কোনওরকম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া সহজ নয় ৷ তাই হয়তো গ্রেফতারি এড়াতে ইস্তফা না-দিয়েই আগেভাগে দেশ ছেড়েছেন গোতাবায়া ৷ শনিবার বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংহের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে ৷ তারপর রাজাপক্ষে জানিয়েছিলেন, তিনি 13 জুলাই পদত্যাগ করবেন ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর ইস্তফা কোনও খবর নেই ৷

এদিকে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রটি ৷ প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংহের পদত্যাগের দাবিতে তাঁর সরকারি বাসভবনের সামনে জড়ো হয়েছেন ক্ষুব্ধ জনতা ৷ তাঁর বাড়ির সামনে কড়া নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷