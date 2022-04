ইসলামাবাদ, 4 এপ্রিল : দেশে কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ না-হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন ইমরান খানই ৷ জানিয়ে দিলেন পাক রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভি (President Arif Alvi says Imran Khan will continue as Prime Minister till the appointment of a caretaker PM) ৷ দেশের সংবিধানের 224-এ ধারায় আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন ইমরান, জানিয়েছেন আলভি ৷ রবিবার রাতের দিকে ক্যাবিনেট সচিবালয় তেহরিক-ই-ইনসাফ চেয়ারম্যান ইমরানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরই এই ঘোষণা করেন পাক রাষ্ট্রপতি ৷

সোমবার গভীর রাতে পাক রাষ্ট্রপতির টুইটে লেখেন, "দেশের সংবিধানের 224-এ (4) ধারা অনুযায়ী যতদিন না কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী পদে কেউ বসছে, ততদিন ইমরান আহমেদ খান নিয়াজিই প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন ৷" চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানে পাক রাষ্ট্রপতির সর্বশেষ ঘোষণায় উত্তাপ বাড়ল বৈ কি ! রবিবার একের পর এক ঘটনার প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তন হয়েছে ইসলামাবাদ তথা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমীকরণ ৷ খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভির সঙ্গে সাক্ষাতের পরই মোড় নেয় সমস্তকিছু ৷ অনাস্থা প্রস্তাবের আওতায় সংসদে ভোটাভুটির মাধ্যমে ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর যে স্বপ্ন বিরোধীরা দেখেছিল, তা নাকচ হয়ে যায় ৷

আরও পড়ুন : 'আম্পায়ার'-এর সিদ্ধান্তে নট আউট ইমরান, ভোটাভুটির আগেই সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ

'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে রবিবার জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাসিম সুরি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেন (Deputy speaker of the National Assembly Qasim Suri dismissed the no-confidence motion against Imran) ৷ এরপর রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভির সঙ্গে দেখা করে জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিয়ে ইমরান ঘোষণা করেছিলেন, "দেশের মানুষই ঠিক করবেন তারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে চায় ৷" ইমরানের বিষাক্ত রিভার্স স্যুইংয়ে ওলটপালট হয়ে যায় সমস্ত হিসেব-নিকেশ ৷ ইসলামিক রাষ্ট্রে শুরু হয় নির্বাচনের তোড়জোড় ৷