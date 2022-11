লাহোর, 4 নভেম্বর: পা'য়ে 4টি বুলেটের ক্ষত । সওকত খানুম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান । 24 ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুললেন বাইশ গজের চকোলেট বয় । 70 বছর বয়সি পিটিআই নেতা বলেন, "আমি হামলার আগের দিন জানতে পারি যে ওয়াজিরাবাদে আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে । আমার ডান পা'য়ে চারটি গুলি লেগেছে (Imran Khan first address to nation) ।"

পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে বৃহস্পতিবার ইমরান খানের লং মার্চে হামলা হয় ৷ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে চলে গুলি ৷ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কন্টেনার গুজরানওয়ালার আল্লাহওয়ালা চকে পৌঁছনোর পর তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতী ৷

পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খানকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ইমরান ছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন পিটিআই নেতা ফয়জল জাভেদ-সহ আরও কয়েকজন ৷ তবে গুলিবিদ্ধ হলেও নিরাপদই রয়েছেন ইমরান (Imran Khan shot in the leg but safe after firing at rally) ৷ পিটিআই নেতা ইমরান ইসমাইল জানিয়েছেন, প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর পায়ে 3-4টি গুলি লেগেছে ৷