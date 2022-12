তাওয়াং, 13 ডিসেম্বর: ভারত-চিন সংঘর্ষে উত্তপ্ত অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং ৷ শুক্রবার এই ঘটনায় ফের দু'দেশের সীমান্তে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলি ৷ এই ইস্যুতে আজ সংসদীয় অধিবেশনে মোদি সরকারকে কোণঠাসা করবে বিরোধী শিবির ৷ কিন্তু এই হাতাহাতির আগে এর পূর্বাভাস মিলেছিল আকাশপথে (Clash between India and China in the Yangtse area near Tawang) ৷

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটিতে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (Line of Actual Control, LAC) পেরিয়ে চিনের ড্রোন ভারতের সীমানায় ঢুকে পড়ার আগ্রাসী চেষ্টা চালিয়েছে ৷ এমনটা 2-3 বার হয়েছে ৷ ওই অঞ্চলে থাকা ভারতীয় বায়ুসেনাও পালটা জবাব দিতে তাদের যুদ্ধবিমান নিয়ে তেড়ে গিয়েছে ৷

অরুণাচলের এলএসি দিয়ে চিন ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেছে ৷ ইয়াংগতসের হোলিডিপ এবং পরিক্রমা অঞ্চলে চিনের সামরিক বাহিনী আক্রমণাত্মক চেহারা নিয়েছিল ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক আধিকারিক বলেন, "বিগত কয়েক সপ্তাহে দুই থেকে তিন বার এমন হয়েছে, এলএসি দিয়ে চিনের দিক থেকে ড্রোন ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল ৷ তাদের গতি রুখতে ভারতীয় বায়ুসেনার সু-30এমকেই ফাইটার জেটকে পালটা ধাওয়া করতে হয়েছে ৷" ভারতীয় বায়ুসেনা এলএসির উত্তরপূর্বে চিনের ড্রোনের গতিবিধির দিকে কড়া নজরদারি রাখছে ৷ ড্রোন অথবা কোনও এয়ারক্রাফ্ট যাতে কোনও রকমে আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে না পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছে বায়ুসেনা, জানা গিয়েছে সরকারি সূত্রে ৷

সূত্র আরও জানিয়েছে, এলএসির সমান্তরালে চিনের ড্রোনগুলি উড়লে, তা নিয়ে ভারতের কোনও অভিযোগ নেই ৷ কিন্তু রেডারে ধরা পড়ছে এয়ারক্রাফ্ট অথবা ড্রোনগুলি ভারতীয় এলাকার দিকে ধেয়ে আসছে ৷ তখন সেই লঙ্ঘন রুখতে জরুরি পদক্ষেপ করতেই হচ্ছে ৷

অসমের ছাবুয়া এবং তেজপুর-সহ উত্তরপূর্বের একাধিক এলাকায় ভারতীয় বায়ু সেনার সু-30 (Su-30) জেট মোতায়েন করা আছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারাতেও রাফাল কমব্যাট জেট আছে ৷ ভারতীয় বায়ুসেনার এ-400 প্রতিরক্ষা পদ্ধতি (S-400 Defence System) শুধুমাত্র অসম সেক্টরে আছে ৷ এই পদ্ধতিতে আকাশপথে যে কোনও দিক থেকে আক্রমণ আসুক না কেন, তা ধরা পড়বে ৷

এবছরেরই প্রথম দিকে লাদাখে চিন আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল ৷ তা প্রতিরোধে ভারত ও চিন- দুই দেশ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ৷ তারপরে বছর শেষে ফের আগ্রাসী ভূমিকায় চিন ৷