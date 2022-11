নাইরোবি (কেনিয়া), 5 নভেম্বর: কয়েক দশকের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকায় সবচেয়ে ভয়ংকর খরা দেখা দিয়েছে (East Africas worst drought in decades) ৷ আর তার জেরে সঙ্কটে আফ্রিকার বন্যপ্রাণ । প্রাণ গিয়েছে শয়ে শয়ে হাতি এবং জেব্রার (Elephants and Zebras became victim of drought) ৷ শুক্রবার একটি প্রতিবেদনে এমনটাই প্রকাশিত হয়েছে (Report Released Friday) । কেনিয়া ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির হিসেবে গত 9 মাসে 205টি হাতি, 512টি বন্য হরিণ, 381টি সাধারণ জেব্রা, 51টি মহিষ, 49টি গ্রেভিস জেব্রা এবং 12টি জিরাফের মৃত্যু হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, কেনিয়ার এই অংশগুলি গত দু'বছরে চারটি ঋতুতে অপর্যাপ্ত বৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছে ৷ যা পশুসম্পদ-সহ মানুষ এবং প্রাণীদের জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে । অ্যাম্বোসেলি-সহ কেনিয়ার সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করা জাতীয় উদ্যান, রিজার্ভ এবং সংরক্ষণাগারগুলির মধ্যে সাভো (Tsavo) এবং লাইকিপিয়া-সাম্বুরু (Laikipia-Samburu) এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা খরা প্রভাবিত অঞ্চলে জল এবং লবণ পরীক্ষার অবিলম্বে ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন ।

