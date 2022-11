হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: যত গণ্ডগোল টুইটারে ৷ ইলন মাস্ক জনপ্রিয় মাইক্রোব্লগিং সংস্থাটি কিনেছেন এবং তারপরে চলেছে গণহারে ছাঁটাই পর্ব ৷ এছাড়া বেশকিছু নতুন নিয়ম আরোপ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন টেসলার মালিক তথা বিশ্বের পয়লা নম্বর বিত্তশালী ব্যক্তিটি ৷ এতে মোটামুটি একটা রোলার কোস্টারে পরিণত হয়েছে টুইটার ৷ বিশেষত ব্লু টিক পেতে 8 ডলার দেওয়া নিয়ে টুইটার গ্রাহকরা জবাব দিতে শুরু করেছেন বিভিন্নভাবে ৷

তারই দুর্দান্ত উদাহরণ মিলল শনিবার ৷ হিন্দি এবং ভোজপুরী ভাষায় টুইট দেখে অনেকে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন ৷ মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক কি এবার এই দু'টি ভারতীয় ভাষায় টুইট করতে শুরু করলেন ? টুইটারের ডিসপ্লে ছবিতে ঠিক ইলন মাস্কের টুইটার হ্যান্ডেলের মতো, নামের জায়গাতেও ইলন মাস্ক ৷ রয়েছে ব্লু টিক (Elon Musk was seen tweeting in Hindi and Bhojpuri) ৷

ইয়ান উলফোর্ডের করা টুইট

খানিক পরে টুইটারের গ্রাহকেরা বুঝতে পারলেন এটা মাস্কের টুইটার হ্যান্ডেল নয়, অন্য কারও, যার কাছে ব্লু টিক অর্থাৎ ভেরিফায়েড চিহ্ন রয়েছে ৷ তিনি নাম বদলে 'ইলন মাস্ক' করেছেন এবং টুইটার-কর্ণধারের অ্যাকাউন্টের মতো একই রকম ডিসপ্লে ছবি দিয়েছেন ৷

ওই ভেরিফায়েড হ্যান্ডেলটি @iawoolford এবং টুইটে #TwitterLayoffs ব্যবহার করা হয়েছে ৷ সেখানে হিন্দি সিনেমার কিছু ডায়লগ এবং ভোজপুরী গান লেখা আছে ৷ একঝলক দেখলে মনে হবে ইলন মাস্ক নিজেই বোধহয় টুইট করছেন ৷

এই ঘোর কাটিয়ে এক গ্রাহক লিখেই ফেলেন, "আমি সত্যি বলছি, ভেবেছিলাম ইলন মাস্ক নিজে টুইট করেছেন ৷ এরপর ভালো করে দেখলাম ৷ দেখি হ্যান্ডেলে 'iawoolford' লেখা ৷ মাস্কের হ্যান্ডেলে কী লেখা, তা মনে করার চেষ্টা করলাম ৷ হতেই পারে তিনিই লিখেছেন, কেন হবে না ? তাঁর এই হিন্দি এবং ভোজপুরীর পাগলামোটা আমায় আর অবাক করেনি ৷" তিনি সাংবাদিক সংযুক্তা বসু ৷ তাঁর ভেরিফায়েড টুইটার হ্যান্ডেল থেকে এই মতামত লেখেন ৷

তবে এমন কাণ্ডের ফল যে খুব সুবিধেজনক হবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ স্বভাবত, ওই টুইটার হ্যান্ডেলটি সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, সেটি ইয়ান উলফোর্ড (Ian Woolford) নামের এক মার্কিন-অস্ট্রেলিয় নাগরিকের ৷ তিনি হিন্দি ভাষার অধ্যাপক ৷ মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান ৷ তাঁর একটি পোস্ট এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, তা 100 বার রিটুইট করা হয়েছে ৷ তাতে লেখা, "পাখিটি বিক্রি হয়ে গিয়েছে (The bird is sold)" ৷ ছড়িয়ে পড়েছিল 'গরমিন্ট বিক গই' (Gormint bik gayi) মিম ৷

আরেকটি টুইটে আপ-এর ভোটচিহ্ন এবং দুর্নীতি-বিরোধী স্লোগানকে কটাক্ষ করে লেখা, "এবার ঝাঁটাটা দৌড়বে ! এবার ঝাঁটাটা দুর্নীতিগ্রস্ত টুইটারকে ধাক্কা মারবে ! "(This time the broom will run, this time the broom will hit the corrupt Twitter!)

বাদ যায়নি বলিউড অ্যাঙ্গেল ৷ 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে' (Dilwale Dulhania Le Jayenge) সিনেমায় শাহরুখ খানের চরিত্রের সংলাপও উঠে এসেছে- "বড় বড় দেশে এরকম ছোটখাটো ঘটনা ঘটেই থাকে... তাই না ?"

জানা গিয়েছে, মেলবোর্নে লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয়ের (La Trobe University, Melbourne) ওয়েবসাইটে উলফোর্ডের প্রোফাইলে তাঁর গবেষণার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য, উত্তর ভারতের লোকগীতি, মৈথিলি এবং ভোজপুরী ভাষা জানতে উৎসাহী ৷ এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার এলজিবিটিকিউ আন্দোলন (LGBTQ+ Movement) নিয়ে কৌতূহল আছে টুইটার তোলপাড় করা এই অধ্যাপকের ৷

