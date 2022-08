নিউইয়র্ক, 19 অগস্ট: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে ভাঙচুর চালালো একদল দুষ্কৃতী ৷ জানা গিয়েছে, একটি মন্দিরের বাইরে এই মূর্তিটি বসানো ছিল ৷ হাতুড়ি দিয়ে সেখানে হামলা চালানো হয় (Gandhi statue outside Hindu temple in New York vandalised) ৷ বিষয়টিকে জাতি বিদ্বেষের ঘটনা হিসেবেই দেখা হচ্ছে (Gandhi statue outside Hindu temple in New York vandalised in possible hate crime) ৷

ঘটনাটি ঘটেছে নিউইয়র্কের সাউথ রিচমন্ড হিল এলাকায় ৷ মার্কিম সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ প্রথমে অজ্ঞাত পরিচয় এক দুষ্কৃতী হাতুড়ি দিয়ে গান্ধি মূর্তির মাথায় আঘাত করে ৷ পরে তার সঙ্গে যোগ দেয় আরও কয়েকজন ৷ পরে মূর্তিটি ভেঙে সেটিকে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয় ৷ ভাঙা ওই মূর্তিটির গায়ে কালো কালি দিয়ে অসম্মানজনক শব্দ লিখে দেওয়া হয় ৷

জানা গিয়েছে, যে মন্দিরের বাইরে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে তার নাম শ্রী তুলসী মন্দির ৷ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা লখরাম মহারাজ জানিয়েছেন, এই ঘটনা দুঃখজনক এবং আতঙ্কের ৷ তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দু'সপ্তাহ আগেও এই গান্ধি মূর্তিতে হামলা চালানো হয়েছিল (Gandhi Statue Vandalised New York) ৷ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এই মন্দিরে আসা ভক্তদের মধ্যেও ৷ মহাত্মা গান্ধির যে মূর্তিটি ভাঙা হয়েছে সেটির মূল্য প্রায় 4 হাজার মার্কিন ডলার ৷

এর আগেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, ম্যানহাটনের মতো জায়গায় গান্ধি মূর্তির উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷