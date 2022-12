কাঠমাণ্ডু, 23 ডিসেম্বর: খোলা আকাশে ফিরলেন চার্লস শোভরাজ ৷ আজ সকালে সিরিয়াল কিলার শোভরাজ নেপালের সেন্ট্রাল জেল থেকে বেরিয়ে এলেন ৷ সত্তরের দশকের বিখ্যাত 'সারপেন্ট'-এর বয়স এখন 78 ৷ সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে নেপালের সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দেয় ৷ শুক্রবার সকালে তাঁর স্ত্রী নিহিতা বিশ্বাস (Nihita Biswas, Charles Sobhraj's wife) সংবাদমাধ্যমে বলেন, "নিরাপত্তার কারণে আমরা ওঁকে ফ্রান্সে ওঁর পরিবারের কাছে পাঠানোর বন্দোবস্ত করছি ৷ হৃদপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের পর শারীরিক কিছু সমস্যায় ভুগছেন চার্লস শোভরাজ ৷ তাঁর আরও একটা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন ৷ তাঁর কাছে এখন স্বাস্থ্য এবং পরিবার আগে ৷"

চার্লস শোভরাজ কিন্তু জন্মগতভাবে ফ্রান্সের নাগরিক নন ৷ প্রসঙ্গত, তাঁর বাবা ভারতীয় এবং মা ভিয়েতনামের নাগরিক ছিলেন ৷ পরে শোভরাজের মায়ের বিয়ে হয় ফ্রান্সের এক সেনা আধিকারিকের সঙ্গে ৷ সেই সূত্রে তিনি ফরাসি নাগরিকত্ব পান ৷ সত্তরের দশকে একের পর এক খুনের ঘটনায় রাতারাতি অপরাধ দুনিয়ায় কুখ্যাত হয়ে ওঠেন সুন্দর, স্মার্টস, একাধিক ভাষা জানা আর সম্মোহিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী 'দ্য সারপেন্ট' ৷ তাঁর চরিত্রের এই দিকগুলিকে অস্ত্র করে তিনি বিদেশি মহিলাদের তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতেন ৷ তারপর সময়মতো খুন করে তাঁদের সম্পত্তি হাতিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনও দেশে পাড়ি ৷ এভাবেই কেটেছে চার্লস শোভরাজের জীবন ৷

নেপালের সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ছাড়ল কেন ?

বুধবার, 21 ডিসেম্বর নেপালের সর্বোচ্চ আদালত অপরাধীকে মুক্তির নির্দেশ দেয় ৷ 78 বছরের চার্লস এখন হৃদরোগে আক্রান্ত ৷ একবার অস্ত্রোপচারও হয়েছে ৷ 2003 সালে কাঠমাণ্ডুতে ধরা পড়েন তিনি ৷ 1975 সালে আমেরিকার নাগরিক কনি জোকে (Connie Zo Bronzich) হত্যার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে নেপাল সরকার ৷ 2004 সালে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ পরে 2014 সালে ওই মহিলার সঙ্গী কানাডার নাগরিক লরেন্ট কেরিয়েরকে (Laurent Carriere, a Canadian backpacker, and given a second life sentence) খুনে শোভরাজকে দ্বিতীয়বার যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ দু'টি খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন চার্লস ৷

নেপালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সময়সীমা 20 বছর ৷ 2022 পর্যন্ত শোভরাজ সেই সময়ের 95 শতাংশ অর্থাৎ 18 বছর জেলে কাটিয়েছেন সিরিয়াল কিলার ৷ আর তাঁর বয়স 65 পেরিয়েছে ৷ শারীরিক ভাবেও ভালো নেই সত্তরের দশকের হত্যাকারী ৷ তাই বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি বলেন, "এভাবে বছরের পর বছর তাঁকে (চার্লস শোভরাজ) হাজতে রাখাটা বন্দিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যদি আর কোনও মামলা না-থাকে, তাহলে তাঁকে জেলে রাখার কোনও মানে নেই ৷ আদালত তাঁকে আজই মুক্তির নির্দেশ দিচ্ছে ৷ 15 দিনের মধ্যে তাঁকে তাঁর দেশ অর্থাৎ ফ্রান্সে ফিরে যেতে হবে ৷" এরপর আজ ছাড়া পেলেন চার্লস শোভরাজ ৷

মোহময় চার্লস

সত্তরের দশকে তরুণ ফরাসি নাগরিক শোভরাজ দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন ৷ দক্ষিণ এশিয়ায় মূলত বিদেশি ব্যাকপ্যাকারদের টার্গেট করতেন তিনি ৷ প্রথম খুন 1975 সালে ব্যাংককের পাটায়া সমুদ্র সৈকতে ৷ সেখানে বিকিনি পরা অবস্থায় এক মার্কিন মহিলার দেহ খুঁজে পাওয়া যায় ৷ এরপর প্রায় 20টি বা তারও বেশি খুন করেছেন খুব সহজে বন্ধুত্ব করতে পারা চার্লস ৷

নয়াদিল্লিতে কিছু ফরাসি পড়ুয়াদের মাদকাসক্ত করে খুন করেন চার্লস শোভরাজ ৷ ভারতে 10 বছর কারাবন্দি ছিলেন তিনি ৷ থাইল্যান্ডে প্রত্যর্পণের ভয়ে 1986 সালে তিহার জেল থেকে পালিয়ে যান ফরাসি নাগরিক ৷ সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি খুন করেছিলেন ৷ পরে গোয়ায় ধরা পড়েন চার্লস ৷ 1997 সালে তাঁকে ছেড়ে দেয় ভারত সরকার ৷ তিনি ফ্রান্সে ফিরে যান ৷

এরপর 2003 সালে নেপালে আসেন ৷ সেখানেই আমেরিকান মহিলাকে (Connie Zo Bronzich) খুনে বন্দি হন 'দ্য বিকিনি কিলার' ৷ এক ফোটোগ্রাফার তাঁকে চিনতে পেরে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন ৷ সেই তখন থেকে তাঁর যাবজ্জীবন কারাবাস শুরু ৷

তবে চার্লসের জীবন কারাবাসেও রঙিন হয়ে ওঠে ৷ 2008 সালে তাঁকে বিয়ে করেন তাঁরই আইনজীবী শকুন্তলা থাপার মেয়ে নিহিতা বিশ্বাস ৷ জেলে থাকাকালীন চার্লসের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা করতে যেতেন ৷ সেখান থেকেই শুরু প্রেম পর্ব ৷ বয়সে তাঁর থেকে 44 বছরের বড়ো চার্লসকে বিয়ে করে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন ৷ ভারতের বিভিন্ন টিভি শো এবং বিগ বসে অংশগ্রহণ করেছেন নিহিতা। সিরিয়াল কিলার চার্লস শোভরাজের জীবন নিয়ে রয়েছে একাধিক বই ৷ জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ বানিয়েছে একাধিক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ বারবার অস্বীকার করে এসেছেন চার্লস ।

