লন্ডন, 28 অগস্ট: একটা কালো গাড়ি আর প্রিন্সেস ডায়না ৷ হ্যাঁ, ব্রিটেনের প্রিন্স উইলিয়ামের স্ত্রী বলেই যাঁকে দুনিয়া চেনে ৷ সেই এভারগ্রিন সুন্দরীর একটি প্রিয় কালো ফোর্ড এসকর্ট ছিল ৷ শনিবার তারই নিলাম হল মধ্য ইংল্যান্ডের সিলভারস্টোন নিলামঘরে (Silverstone Auctions) ৷ প্রিন্সেসকে নিয়ে গাড়িটি 40 হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে, জানাচ্ছে গাড়ির ঘড়ি ৷ তার দাম উঠল 6 লক্ষ 50 হাজার পাউন্ড (7 লক্ষ 64 হাজার ডলার) ৷

1985-88, রাজপরিবারের রোলস-রয়েস এবং ডায়ামলার্স না নিয়ে নিজের ফোর্ড এসকর্ট টার্বো এস 1-এ ঘুরে বেড়াতেন ৷ প্রিন্সেসের (Princess Diana) পছন্দ অনুযায়ী ফোর্ড এই গাড়িটি (Ford Escort RS Turbo S1) তৈরি করে দিয়েছিল ৷ শপিং, রেস্তোরাঁয় নীল স্ট্রাইপ গাড়িটি ডায়নার সফরসঙ্গী ছিল ৷ আর তার সঙ্গে ঘন ঘন ছবি তুলতেন বাকিংহাম প্যালেসের গৃহবধূ ৷ কখনও প্রিন্স উইলিয়ামও থাকতেন, গাড়িটির পিছনের সিটে ৷

রাজপুত্রের বউ তাঁর নিজের গাড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, কার সঙ্গে দেখা করছেন- এসব খবরই পেত বাকিংহাম ৷ কালো ফোর্ডের প্যাসেঞ্জার সিটে সবসময় একজন রয়্যাল গোয়েন্দা বসে থাকতেন ৷ একটা সেকেন্ড রিয়ার ভিউ মিরর (second rear view mirror) আর গ্লোভ বক্সে একটি রেডিয়ো (radio in the glove box) থাকত ৷ তাই নজরদারি চলতই ৷

দুবাই, আমেরিকা, ব্রিটেন থেকে ধনকুবেররা এসেছিলেন প্রিন্সেস ডায়নার ফোর্ড কিনতে ৷ শেষে তা কিনেছেন ব্রিটেনেরই এক ব্যক্তি, তাঁর নাম প্রকাশ করেনি সংস্থা ৷ তিনি উত্তর ইংল্যান্ডের বাসিন্দা (Alderley Edge, an upmarket village in northern England) ৷ গাড়িটা যে সে অর্থে খুব বিলাসবহুল ছিল, তেমন নয় ৷ তবে প্রিন্স উইলিয়াম-প্রিন্সেস ডায়নার যুগে ব্রিটেনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বিক্রি হয়েছিল এই মডেলের গাড়ি ৷ সংখ্যাটা 41 লক্ষেরও বেশি সংখ্যক, জানাচ্ছে অটো এক্সপ্রেস ওয়েবসাইট ৷

আগামী বুধবার, 31 অগস্ট প্রিন্স ডায়নার 25তম মৃত্যু দিবস ৷ নয়ের দশকের মাঝামাঝি, প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে ৷ বাকিংহাম থেকে বেরিয়ে এসেছেন ডায়না ৷ 1997-এ প্যারিসের একটি টানেলে রহস্যজনক ভাবে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান বিশ্বের অন্যতম সেরা সুন্দরী ৷ তাঁর বয়স তখন মাত্র 36 ৷ ওই মার্সিডিজ বেনজে ছিলেন 'প্রিন্সেস অফ ওয়েলস'-এর সেই সময়ের প্রেমিক ডোডি ফায়েড ৷ তিনিও প্রাণ হারান ওই দুর্ঘটনায় ৷

