ওয়াশিংটন, 30 মার্চ: ভারতে সফরের সময়ে আমেরিকাবাসীকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিল সে দেশের প্রশাসন ৷ পাশপাশি জম্মু ও কাশ্মীর এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের 10 কিলোমিটারের মধ্যে তাঁদের যেতে বারণ করা হয়েছে ৷ মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের তরফে বলা হয়েছে যে, অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের জন্যই ভারত সফরের ক্ষেত্রে এই নয়া অ্যাডভাইজারি জারি করা হচ্ছে (United States advised to not to travel to Jammu and Kashmir) ৷ এতে সফরে ঝুঁকির ক্ষেত্রে ভারতকে লেভেল 3 থেকে লেভেল 2-তে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ এর আগের অ্যাডভাইজারিটি গত 25 জানুয়ারি জারি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷

ভারতে কোভিড 19-এর সংক্রমণের মাত্রা অনেকটাই কমে যাওয়ায় দেশকে লেভেল 1 ট্র্যাভেল হেল্থ নোটিসের আওতায় রেখেছে সেন্ট্রার্স ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন ৷ দুটি অ্যাডভাইজারি এটাই বোঝাচ্ছে যে, ভারতের পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হচ্ছে বলে মনে করছে আমেরিকা ৷ তবে জম্মু ও কাশ্মীর এবং ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তে নিজেদের নাগরিকদের যেতে নিষেধ করেছে বাইডেন প্রশাসন (US travel advisory)৷

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের (new US travel advisory to India) তরফে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা ও হিংসার ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই কারণে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সফর এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে ৷ ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে এবং শ্রীনগর, গুলমার্গ ও পহেলগামের মতো কাশ্মীর উপত্যকার পর্যটনস্থলগুলিতে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটে ৷ ভারত সরকার এলওসি সংলগ্ন এলাকা ও এই সব এলাকায় বিদেশি পর্যটকদের সফরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷

অ্যাডভাইজারিতে আরও বলা হয়েছে যে, ভারত ও পাকিস্তান দু দেশই সীমান্তে বিরাট সংখ্যক সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখে ৷ পাকিস্তানে প্রবেশের জন্য পাকিস্তানি ভিসা প্রয়োজন ৷ শুধুমাত্র যে মার্কিন নাগরিকরা ভারতে বাস করেন, তাঁরাই ভারতে পাকিস্তানের ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন ৷

