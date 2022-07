ওয়াশিংটন, 13 জুলাই: এ কেমন বিদ্রুপ, খুব জোরে হাসছি । তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়ায় ব্যঙ্গাত্মক টুইটেই টুইটারকে বিঁধলেন ইলন মাস্ক (Musk Reacts after Twitter Sues)৷ 9 জুলাই মার্কিন এই ধনকুবের টুইটারের সঙ্গে 44 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (4 হাজার 400 কোটি মার্কিন ডলার) চুক্তি বাতিল করে দেন ৷ সংস্থার তরফে মাইক্রোব্লগিং সংস্থার বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয় (Elon Musk tweets of irony after Twitter sues him) ৷

গত এপ্রিলে ইলন মাস্ক টুইটার কেনার জন্য শেয়ার পিছু 54.20 মার্কিন ডলার দর হাঁকেন ৷ তাতে এই কেনার চুক্তিটি পৌঁছয় প্রায় 4 হাজার 400 কোটি মার্কিন ডলারে ৷ এরপর মে মাসে ইলন তাঁর দলকে টুইটারের অ্যাকাউন্টের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন এবং ক্রয় থেকে থেকে পিছিয়ে আসেন ৷ টুইটারের দাবি ছিল, তাঁদের প্ল্যাটফর্মে 5 শতাংশেরও কম স্প্যাম বা বট অ্যাকাউন্ট ৷ কিন্তু সেই দাবি অস্বীকার করে সংস্থার প্রতি তথ্য প্রকাশে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনে শেষে সম্প্রতি টুইটার ক্রয়ের চুক্তি বাতিল করেছেন টেসলার মালিক ৷

9 জুলাইয়ের পর টুইটারও মাস্কের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের জেরে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয় ৷ ইতিমধ্যে তা শুরুও করে দিয়েছে মাইক্রোব্লগিং ওয়েবসাইট সংস্থা ৷ এর কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতেই মাস্কের টুইট, 'Oh the irony lol' অর্থাৎ 'এ কেমন বিদ্রুপ, হাসি পাচ্ছে !' ৷ তবে আইনি লড়াই নিয়ে একটি কথাও লেখেননি ইলন মাস্ক ৷ তাও বোঝাই যায় তিনি টুইটারকে ব্যঙ্গ করেই এ কথা লিখেছেন ৷

টুইটার অভিযোগে লিখেছে, "মাস্ক যাতে কোনওরকম চুক্তিভঙ্গ করতে না পারেন, তাই টুইটার এই পদক্ষেপ নিচ্ছে ৷ তাঁর আইনি বাধ্যবাধকতাগুলি সম্পূর্ণ করতেই হবে ৷" বেশ কিছুদিন আগে মাস্ক টুইটার কেনা নিয়ে মজা করে চারটি ছবি পোস্ট করেন এবং লেখেন, "তারা বলছে আমি নাকি টুইটার কিনতে পারব না ৷ তারা ভুয়ো তথ্যগুলি প্রকাশ্যে আনবে না ৷ এবার ওরা আদালতে গিয়ে জোর করে আমায় টুইটার কেনাতে চাইছে ৷ তাহলে আদালতে ভুয়ো অ্যাকাউন্টের তথ্যগুলো প্রকাশ করুক ৷"

