ওয়াশিংটন, 26 জানুয়ারি: ফেসবুকে স্বমহিমায় ফিরছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মেটা প্ল্যাটফর্ম ৷ 2021 সালের 6 জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলের তাণ্ডবের (Capitol Hill Riots) পর তৎকালীন প্রেসিডেন্টের ফেসবুক-সহ মেটার সব সামাজিক মাধ্যম সাসপেন্ড করা হয়েছিল ৷ টুইটারও তাঁর টুইটার হ্যান্ডেল সাসপেন্ড করেছিল ৷ এবার তাঁর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দেবে মেটা । এমনটাই জানিয়েছেন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিক ক্লেগ ৷ এপ্রসঙ্গে তিনি জানান, রাজনৈতিক নেতারা কী বলছেন- তা ভালো বা খারাপ অথবা কুৎসিত- যাই হোক না কেন, জনসাধারণের তা জানার অধিকার আছে ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষ কী চায়, তা নিজেরা বেছে নিতে পারবে (Meta Platforms Inc to restore Facebook and Instagram accounts of former US President Donald Trump) ৷

2022 সালের নভেম্বর মাসে 76 বছরের ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি 2024 সালে হোয়াইট হাউজ দখলের লড়াইয়ে নামবেন ৷ তাঁর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি সাসপেন্ড হওয়ার আগে পর্যন্ত ফেসবুকে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা ছিল 3 কোটি 40 লক্ষ (34 মিলিয়ন) ৷ আর ইনস্টাগ্রামে 2 কোটি 30 লক্ষ ৷ বুধবার নিক ক্লেগ (Nick Clegg, president Global Affairs) একটি ব্লগে পোস্ট করেন, "অন্যরকম পরিস্থিতিতে সাসপেনশনের মতো ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷"

ক্লেগ আরও লেখেন, "গণতন্ত্রে (Democracy is messy) সকলের কথা বলার অধিকার আছে ৷ আমরা মানুষকে বলতে দিতে চাই ৷ সেটা তিক্ত হোক অথবা তথ্য়গত দিক থেকে ভুল হলেও সবাই জানবে ৷ কোনও বিষয়বস্তু ক্ষতিকর এবং সরিয়ে নেওয়া দরকার হতে পারে ৷ একইসঙ্গে সেই বিষয়টি তিক্ত অথবা অযথার্থ হতে পারে ৷ কিন্তু সব মিলিয় তা একটি মুক্ত সমাজে এলোমেলো দোদুল্যমান জীবনের একটা অংশ ৷ আমরা বিশ্বাস করি এই দু'ধরনের বিষয়ের মধ্যে একটা সীমারেখা টানা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব ৷"