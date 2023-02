ওয়াশিংটন, 3 ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার আকাশে উড়ছে সন্দেহভাজন চিনা গুপ্তচর বেলুন (Chinese Spy Balloon over US Airspace)! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় যে গুপ্তচর বেলুনটি উড়তে দেখা গিয়েছে তার আকার তিনটি বাসের মতো বলে জানিয়েছে পেন্টাগন (Chinese spy balloon spotted over US airspace)।

মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের বেইজিং সফরের কয়েকদিন আগেই এই ঘটনা ঘটল ৷ পেন্টাগনের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি উচ্চ-নজরদারি বেলুন শনাক্ত করেছে এবং সেটি ট্র্যাক করছে, যেটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় রয়েছে ।"

তিনটি বাসের আকারের গুপ্তচর বেলুন: রাইডার জানান, "নোরাড (NORAD - North American Aerospace Defense Command) এটিকে নিবিড়ভাবে ট্র্যাক করছে ও পর্যবেক্ষণ করে চলেছে ৷" তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার মন্টানার উপরে বেলুনটি দেখা গিয়েছে এবং এটি তিনটি বাসের আকারের বলে জানা গিয়েছে ৷ বেলুনটি শনাক্ত হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের সংবেদনশীল তথ্য যাতে কেউ সংগ্রহ করতে না পারে, সে জন্য অবিলম্বে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে ৷

জানানো হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে: বেলুনটি বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের উচ্চতারও উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে জানান রাইডার ৷ তবে ভূমিতে থাকা মানুষজনের জন্য বা সামরিক শক্তির জন্য হুমকির কোনও কারণ নেই বলে মত তাঁর ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে ৷ একজন শীর্ষ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, পেন্টাগন বিভিন্ন বিকল্পের সন্ধান করছে ।

সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষায় তৎপরতা: জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল মার্ক মিলি এবং ইউএস নর্দান কমান্ড জেনারেল গ্লেন ভ্যানহার্ক সম্ভাব্য ধ্বংসাবশেষ ক্ষেত্র থেকে ভূমিতে থাকা মানুষের নিরাপত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই কারণে সরাসরি কোনও পদক্ষেপ না করার সুপারিশ করেছেন ৷ একজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "আমরা মূল্যায়ন করে দেখেছি যে, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বেলুনের কার্যকারিতা সীমিত । তবে আমরা তা সত্ত্বেও সংবেদনশীল তথ্য যাতে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হাতে চলে না যায়, সে জন্য যাবতীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছি ৷"