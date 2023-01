বেজিং, 22 জানুয়ারি: 13-19 জানুয়ারির মধ্যে চিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় 13 হাজার মানুষের (China Records Nearly 13 Thousands Covid Deaths in One Week) ৷ শনিবার চিনের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের তরফে সরকারিভাবে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, এই 7 দিন মোট 12 হাজার 660 জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে ৷ যার মধ্যে 11 হাজার 980 জনের মৃত্যু হয়েছে কোমর্বিডিটির কারণে ৷ বাকি 680 জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা সংক্রমণের জন্য হওয়া শ্বাসকষ্টের কারণে ৷

গত সপ্তাহের 7 দিনে হওয়া এই মৃত্যুর জেরে, ডিসেম্বর মাস থেকে চিনে মোট মৃতের সংখ্যা 60 হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের জারি করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর যে তালিকা প্রকাশ করেছে চিন সরকার, তা কেবলমাত্র হাসপাতালে মৃত্যুর পরিসংখ্যান ৷ অর্থাৎ, করোনা সংক্রমণে হোম আইসোলেশনে থাকা মানুষের মৃত্যু সরকারি হিসেবের আওতায় আসছে না ৷ অর্থাৎ, সেইসব মৃত্যু এই 12 হাজার 660 জনের তালিকায় যুক্ত নয় ৷

জানা গিয়েছে, চিন করোনায় মৃত্যুর তালিকায় তাদেরই নাম জুড়ছে, যাদের মৃত্যুর কারণ নিউমোনিয়া এবং শ্বাসকষ্টের ফলে হচ্ছে ৷ অন্য কোনও রোগে আক্রান্ত রোগীর করোনার পর মৃত্যু হলে, তাঁদের সেই তালিকায় সংযুক্ত করা হচ্ছে না ৷ ফলে হাসপাতালে মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সেই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয় ৷ আর এইসব তথ্য মিলিয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চিনের মোট 1.4 বিলিয়ন জনসংখ্যার কমপক্ষে 80 শতাংশ মানুষ করোনা সংক্রমণের শিকার হয়েছেন (Infected 80 Per Cent of Population in China) ৷ আর সেটাও গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৷

এনিয়ে চিনের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের মহামারি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইউ জুনইউ বলেছেন, "আগামী 2-3 মাসে চিনে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে ৷ কারণ, বর্তমানে চিনে করোনার যে ঢেউ এসেছে তাতে দেশের 1.4 বিলিয়ন জনসংখ্যার 80 শতাংশ মানুষ সংক্রমিত হয়ে গিয়েছেন ৷" নিজের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শনিবার একথা লিখেছেন তিনি ৷ আর তাঁর এই পোস্টের অন্যতম কারণ, চিনের নাগরিকরা লুনার নববর্ষ বা চিনা নববর্ষ পালন করছেন ৷ আর সেই উপলক্ষ্যে চিনের নাগরিকরা মঠগুলিতে ভিড় করছেন ৷ সামাজিকভাবে জমায়েত করছেন ৷ এমনকি সরকারের তরফে ‘জিরো-কোভিড’ নীতি প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ যার ফলে, আগামিদিনে চিনে করোনা সংক্রমণের আরও ভয়াবহ চিত্র দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷