নয়াদিল্লি, 8 মে : যুদ্ধের ছাউনি নয়, গবেষণাগার স্থাপন করল চিন ৷ তাও বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্টের 8 হাজার 800 মিটার উচ্চতায় চিন-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ! 4 মে, বুধবার চিনের অ্যাকাডেমি ও সায়েন্স-এর তত্ত্বাবধানে টিবেটান প্লেটু রিসার্চ (Tibetan Plateau Research, ITP) বা আইটিপি-র 13 জন বিজ্ঞানী, গবেষক মিলে এই স্টেশনটির সূচনা করেন ৷ যেখানে যন্ত্রপাতির ওজন মাত্র 50 কেজি ৷ 8 হাজার 848 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট এভারেস্টের উত্তরাঞ্চলে ঠিক নিচে ৷

এর আগে 2019-এ আমেরিকা ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, গবেষকরা মিলে যৌথ ভাবে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের দক্ষিণে 8 হাজার 430 মিটার উচ্চতায় একটি বৈজ্ঞানিক স্টেশন তৈরি করেছিলেন ৷ দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ চিন সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ৷ এভারেস্টের 8 হাজার মিটারেরও বেশি উচ্চতায় বিশ্বের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক স্টেশনে চিন কী করবে ? দেশটা চিন, তাই এ কি যুদ্ধের নতুন কোনও কৌশল (China establishes scientific station on Mount Everest raises query over Lithium storage in the Highest Mountain) ?

'আর্থ সামিট 2022' শীর্ষক প্রজেক্টের অধীনে এই সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক স্টেশনটি অষ্টম ৷ এ বছরের প্রথম দিকে 7 হাজার 28 মিটার, 7 হাজার 790 মিটার, 8 হাজার 300 মিটার উচ্চতায় তিনটি স্টেশন স্থাপন করেছে চিন ৷ 2021-এ 5 হাজার 200 মিটার থেকে 6 হাজার 500 মিটার উচ্চতার মধ্যে চারটি স্টেশন আগেই তৈরি করে ফেলেছে শি জিনপিং সরকার (Xi Jinping) ৷ এই স্টেশনগুলি থেকে নাকি উচ্চ অক্ষাংশের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করবে চিনের বৈজ্ঞানিক, গবেষকেরা ৷ এছাড়া হিমবাহ কতটা গলছে, কেন হচ্ছে ? সে সব হিসেবনিকেশও করা হবে, বিজ্ঞানীদের উক্তি তুলে ধরে জানিয়েছে চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম ৷ শুধুই কি তাই ? নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে এভারেস্টের লিথিয়াম ভাণ্ডার ?

আরও পড়ুন : China's minister to Visit India : লাদাখ বিবাদে তিক্ত সম্পর্ক, তবে খুব শিগগিরি ভারতে চিনের বিদেশমন্ত্রী !

হ্যাঁ, চিনের একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত তথ্য জানাচ্ছে, এভারেস্টের গভীরে প্রায় 10 লক্ষ 12 হাজার 500 টন লিথিয়াম সঞ্চিত রয়েছে ৷ আর দুনিয়া এখন বিকল্প জ্বালানির পথ খুঁজছে ৷ এর মধ্যেই ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক ভেহিকল চালু হয়েছে বহু দেশে ৷ এই ইলেকট্রিক যান চালাতে অন্যতম প্রধান উপাদান লিথিয়াম ৷ এমনকি ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রয়োজনীয় এই মূল্যবান রাসায়নিক ধাতব পদার্থটি ৷

এর প্রথম বিস্তারিত হদিশ মেলে সিএএস (Chinese Academy of Sciences, CAS) সাহায্যপ্রাপ্ত জার্নাল 'রক'-এ, 2021-এর নভেম্বরে ৷ 2022-এর ফেব্রুয়ারিতেও আবার সিএএস-এর অধীনস্থ 'ইনস্টিটউট অফ জিওলজি অ্যান্ড জিওফিজিক্স'-এর একদল বিজ্ঞানী লিথিয়ামের কথা মনে করিয়ে দেয় ৷

তিব্বতীয় অঞ্চল থেকে পাথর সংগ্রহ করে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় সিএএস ৷ এভারেস্টের উত্তরাঞ্চলে তিব্বত থেকে 59টি পাথরের নমুনা থেকে চিন জানতে পারে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লিথিয়াম আছে ৷ বিরল এই ধাতব পদার্থকে 'হোয়াইট অয়েল' বা সাদা তেলও বলা হয় ৷ 5 হাজার 390 মিটার থেকে 5 হাজার 581 মিটার উচ্চতায় 40টিরও বেশি লিথিয়াম কোয়ার্জ বেল্ট আবিষ্কার হয়েছে ৷ যেগুলির প্রস্থ 10 মিটার থেকে 100 মিটার এবং দৈর্ঘ্য 1 মিটার ৷

দুনিয়া যখন বিকল্প শক্তি বিপ্লবের দোরগোড়ায়, তখন 75 শতাংশ লিথিয়াম চিনকে আমদানি করতে হচ্ছে ৷ অথচ শি জিনপিং-এর দেশ বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরি করে ৷ অতএব, লিথিয়াম এখন ভূ-রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের মোক্ষম অস্ত্র ৷ তাই এর বাণিজ্যিক মূল্য চিনের কাছে যতটা না দরকারি, তার থেকেও বেশি বোধহয় পশ্চিমি দেশগুলিকে দমিয়ে রাখার আকাঙ্খা ৷

আরও পড়ুন : China is illegally occupying Indian territory : অবৈধভাবে ভারতের জমি দখলে রেখেছে চিন, সংসদে কবুল মন্ত্রীর