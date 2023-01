লন্ডন/হায়দরাবাদ, 7 জানুয়ারি: মাঝ আকাশে বিমানযাত্রীর প্রাণ বাঁচালেন চিকিৎসক ৷ বিমান নিয়ে একের পর এক কুৎসিত ঘটনা সামনে আসছে ৷ সেই সময় একটু অন্যরকম খবর ৷ লন্ডন থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমানে (Air India flight) অসুস্থ হয়ে পড়েন এক যাত্রী ৷ সংবাদসংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি মাঝআকাশে হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৷ তাঁর প্রাণ বাঁচালেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ চিকিৎসক বিশ্বরাজ ভেমালা (48) ৷ তিনি বার্মিংহ্যামের কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের চিকিৎসক ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার এআই 128 বিমানে তিনি তাঁর মাকে নিয়ে ভারতে আসছিলেন ৷ সেই সময় এই দুর্ঘটনা ৷ কিন্তু একবার নয়, দু-দুবার সহযাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন ডাঃ বিশ্বরাজ (Dr Vishwaraj Vemala resuscitated the patient twice during the flight) ৷

ঘটনাটি নভেম্বর মাসের ৷ মাঝ আকাশে বিমানের মধ্যে তড়িঘড়ি ছোটখাটো হাসপাতাল খুলে ফেলেছিলেন ডাক্তার ৷ একটি পেস মনিটরিং, রক্তচাপ মাপক যন্ত্র আরও সবকিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন 43 বছর বয়সের সহযাত্রীকে বাঁচাতে ৷ তাঁর কথায়, "মেডিক্যাল ট্রেনিংয়ের সময় জরুরি ভিত্তিতে কীভাবে চিকিৎসা করে প্রাণ বাঁচাতে হয়- সে সব প্রশিক্ষণ নিয়েছি ৷ কিন্তু কখনও ভাবিনি মাটি থেকে 40 হাজার ফুট উপরে আকাশে এরকম কোনও অভিজ্ঞতা হবে ৷" তিনি আমৃত্যু এই ঘটনা ভুলবেন না, জানিয়েছেন চিকিৎসক ৷

ওই ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং নাড়িতে কোনও সাড়া মিলছিল না ৷ এমনকী শ্বাসপ্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায় ৷ বিমান পরিষেবা কর্মীরা চিকিৎসকের খুঁজতে বিমানে ছুটোছুটি করছিলেন ৷ ডাঃ ভেমালা বলেন, "তাঁকে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে আমার 1 ঘণ্টা সময় লেগেছে ৷ সৌভাগ্যবশত, বিমানে ইমার্জেন্সি কিট ছিল ৷ আমি কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ৷ ওইসব যন্ত্রপাতি দিয়ে রোগীকে লাইফ সাপোর্ট দিতে পেরছিলাম ৷"

এরপর ওই ব্যক্তি দ্বিতীয় বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৷ ডাক্তারের কথায়, "আমরা তাঁকে মোট পাঁচ ঘণ্টা ধরে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম" ৷ বিমানচালক মুম্বই এয়ারপোর্টে জরুরি অবতরণ করেন ৷ বিমানকর্মীরা দ্রুত রোগীকে নামিয়ে আনেন ৷ এটা তাঁর জন্য এবং বিমানে উপস্থিত সকলের খুবই আবেগপ্রবণ একটা ঘটনা বলে তিনি মনে করেন ৷ বিমান থেকে নামার সময় ওই ব্যক্তি চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন ৷ এরপর তাঁকে হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন ডাক্তার ভেমুলা ৷

এই প্রথম তাঁর মা তাঁকে সামনাসামনি অন্য কারও চিকিৎসা তথা প্রাণ বাঁচাতে দেখলেন ৷ তাই এটা আরও বেশি আবেগের ডাঃ বিশ্বরাজের কাছে ৷ ওই রোগী তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান ৷ সে সময় চোখে জল এসে গিয়েছিল সদ্য প্রাণ ফেরত পাওয়া ব্যক্তির ৷ তিনি চিকিৎসক বিশ্বরাজকে বলেন, "আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন ৷ আমি আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ৷"

