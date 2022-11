বেজিং, 1 নভেম্বর: গান বারবার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা ৷ তা সে 'হেই সামালো ধান হো, কাস্তেতে দাও শান হো' হোক কিংবা অন্যান্য় গনসঙ্গীত ৷ এবার ফের একবার প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে গানকেই বেছে নিলেন চিনা নাগরিকরা ৷ কঠোর লকডাউন এবং চিনা সরকারের কঠিন জিরো কোভিড নীতির চাপে পড়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনতার কণ্ঠে উঠে এল প্রয়াত ডিস্কো কিং বাপ্পি লাহিড়ির একটি গান (New Anthem In China To Protest Covid Lockdowns) ৷

1982 সালের বিখ্য়াত হিট ছবি 'ডিস্কো ডান্সার' মুক্তির পর বাপ্পিদার সুরে এবং প্রভাতী খানের কণ্ঠে বিখ্য়াত হয়ে উঠেছিল 'জিমি জিমি আযা আযা' গানটি ৷ এখন সেই গানই বদলে গিয়েছে 'জেই মি জেই মি...'-তে ৷ চিনা ভাষা থেকে অনুবাদ করলে এই গানের অর্থ দাঁড়ায় "আমাকে ভাত দাও, আমাকে ভাত দাও..."(Bappi Lahiri Jimmy Jimmy Becomes Anthem To Protest )৷

একইসঙ্গে তাঁদের দুর্দশা তুলে ধরতে গানের ভিডিয়োতে খালি থালা-বাসনও দেখাচ্ছেন চিনা জনতারা ৷ চিনা সরকারের কঠোর নিরাপত্তার বেড়া পেরিয়ে কোনওভাবে বাইরে চলে এসেছে এই ভিডিয়োটি ৷ এখন তা ঘুরছে সর্বসমক্ষে ৷ সাধারণত দেশের সেন্সর বোর্ডের কঠোর প্রহরার মাঝে একটি মাছিও গলবার সুযোগ পায় না, ইন্টারনেটে এমন কোনও ভিডিয়ো এলে তাও সেন্সর করা হয় কিছুক্ষণের মধ্য়েই ৷ মুছে দেওয়া হয় পোস্ট ৷ কিন্তু এই ভিডিয়োটি কোনও ভাবে চোখ এড়িয়ে সকলের সামনে চলে আসে (Jimmy Jimmy Becomes Anthem To Protest) ৷

ভারতের অনেক হিন্দি ছবিই চিনের বাজারে বেশ জনপ্রিয় ৷ তার মধ্য়ে 'থ্রি ইডিয়েটস', 'হিন্দি মিডিয়াম', 'দঙ্গল'-এর মতো ছবিগুলি তো চিনে বিপুল ব্যবসা করেছে ৷ এমনকী পাঁচ এবং ছয়ের দশকেও অনেক ভারতীয় সুপারস্টারই বেশ বিখ্য়াত ছিলেন চিনে ৷ তবে বাঙালি কিংবদন্তি বাপ্পি লাহিড়ির এই গান যেভাবে মানুষের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে তা সত্যিই অনন্য ৷

একথা মানতেই হবে চিনা সরকার যেভাবে ডজন খানেক শহরের উপর জিরো কোভিড নীতি আরোপ করেছে তাতে বিপুল মানুষ সমস্য়ার মুখে পড়েছেন ৷ অন্যদিকে আবার কোভিড আক্রান্তের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে ৷ রবিবার চিনে কোভিড আক্রান্তের সংখ্য়া বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 2675 যে সংখ্য়াটা একদিন আগেই ছিল 802 ৷ কিন্তু লকডাউনের জেরে টান পড়েছে মানুষের পেটে ৷ যার ফলে গানে গানে উঠে এসেছে তাঁদের ক্ষোভ ৷