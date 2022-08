ঢাকা, 19 অগস্ট: বাংলাদেশের হিন্দুদের বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । জন্মাষ্টমীর দিন তিনি বলেন, "এদেশে আমার যতটা অধিকার আছে ততটা অধিকার আপনাদেরও আছে। (The Bangladesh PM Said All Citizens are equal )" পাশাপাশি তিনি এটাও বলেন, বাংলাদেশে দুর্গা পুজোর সময় যত মণ্ডপ তৈরি হয়, পশ্চিমবঙ্গে তা হয় না । এদিন কয়েকটি ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা হয় হাসিনার । তিনি বলেন, "এদেশে কারও নিজেকে সংখ্যালঘু মনে করার কোনও কারণ নেই । মুসলিম প্রধান দেশ হলেও বাংলাদেশে সব ধর্মের মানুষই সমান (Hasina said People Of All Faith Enjoys The Same Right Like Her) ।"

স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী মুজিব কন্যা বলেন,"আমার মনে করি সমস্ত মানুষই সমান । ধর্ম যাই হোক না কেন সবাই বাংলাদেশের নাগরিক । এখানে আমার যা অধিকার আছে সেই অধিকার আপনারও আছে । এদেশে সবাইকে একভাবেই দেখা হয়।" এদিন নিজের সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং চট্টগ্রামের জেএন সেন হলের জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে অংশ নেন হাসিনা ।

এদিন তিনি আরও বলেন, "নিজেদের ছোট ভাববেন না । আপনারা সবাই এদেশের নাগরিক। মনে রাখবেন দুর্গা পুজোর সময় বাংলাদেশে যক মণ্ডপ তৈরি হয় তার থেকে বেশি মণ্ডপ তৈরি হয় বাংলাদেশে।"

এদিকে বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুটা বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে । কিছু দিন আগে হাসিনা নিজেই জানিয়েছিলেন, তাঁর সরকার ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। তিনি এটাও বলেন, এর আগেও তাঁর সরকার ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দেন, তাঁর সরকার যদি ক্ষমতাচ্যুত হয় তাহলে বাংলাদেশের জন্য দুর্দিন আসবে । নাম না করে বিএনপির শাসনকালের উল্লেখ করে বলেন, "সে সময় যে অন্ধকার দিন দেশ দেখেছিল আমরা ক্ষমতার বাইরে গেলে আবারও সেই ভয়াবহ দিন ফিরে আসবে ।"