ঢাকা, 22 মে : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামল বাংলাদেশ ৷ শনিবার বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ প্রতিবাদ সমাবেশ করে পাকিস্তান হাইকমিশনের বিরুদ্ধে ৷ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের অভিযোগ, পাকিস্তান সাংবাদিক ছদ্মবেশে বাংলাদেশে এজেন্ট পাঠাচ্ছে ৷ এদিন বিকেল 3 টে থেকে 4.30 মিনিট পর্যন্ত শাহবাগে ন্যাশনাল মিউজিয়াম-এর সামনে বিক্ষোভে সামিল হন সদস্যরা (Bangladesh Muktijoddha Mancha protests against Pakistan High Commission for 'sending agents in guise of media delegation') ৷

একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ জানিয়েছে, রুহুল আমিন-সহ এই সংগঠনের সদস্যদরা পাকিস্তান হাইকমিশনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ৷ পিএইচসি জামাত-ই-ইসলামি (Jama'at-e-Islami, Jel) এবং ইসলামিক ছাত্র শিবিরের (Islamic Chhatra Shibir Agents) এজেন্টদের সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের তকমা দিয়ে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে ৷ এর পিছনে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র রয়েছে, বক্তব্য বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের ৷

বাংলাদেশে জঙ্গিবাহিনী তৈরি, জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়াতেও পাকিস্তানের নাম জড়িয়েছে ৷ 1971-এর যুদ্ধ গণহত্যা, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে মেরে ফেলা ৷ গ্রেনেড আক্রমণে পাকিস্তান হাইকমিশনের যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে ৷ গত বছর পাকিস্তানের ক্রিকেট দল বাংলাদেশ অনুশীলনের সময় পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে ৷ এই ঔদ্ধত্যে পরিস্থিতি আরও জটিল হয় ৷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই বিক্ষোভে প্রায় 200 জন মানব-শৃঙ্খল তৈরি করে এই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন ৷ আর 1 হাজার পথচারী যাওয়া-আসার পথে এতে গলা মিলিয়েছেন ৷