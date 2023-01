ভিসালিয়া (ক্যালিফোর্নিয়া), 17 জানুয়ারি: আবারও রক্তাক্ত মার্কিন মুলুক । আবারও বন্দুকবাজের হামলা । প্রাণ গেল 6 মাসের শিশু-সহ 6 জনের । মৃতদের মধ্যে রয়েছে শিশুটির 17 বছর বয়সী মা-ও । ক্যালিফোর্নিয়ার ভিসালিয়া এলাকার এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের অনুমান, স্থানীয় সময় সোমবার ভোরে ভিসালায় এলাকার একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে দুই বন্দুকবাজ । এলোপাথাড়ি গুলিতে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হয় 3 জনের । বাড়ির বাইরের রাস্তায় আরও তিনজনের প্রাণ যায় (Six people were killed in a shooting incident in California ) ।

প্রশাসনের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, এই দুই বন্দুকবাজ বাড়ির বাইরেও বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে । তাতে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে । খোঁজ শুরু করলেও ওই বন্দুকবাজদের নাগাল পায়নি পুলিশ । ঘটনার অব্যবহিত পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় শেরিফ । তিনি জানান, বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে । অতএব অনুমান করা হচ্ছিল বাড়ির বাইরেও গুলি চলে থাকতে পারে । তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায় বাড়ির খুব কাছে 2টি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে । পাশের রাস্তা থেকে আরও একজনের দেহ পাওয়া যায় । বিভিন্ন সূত্র ধরে বন্দুকবাজদের সন্ধান শুরু করা হয়েছে । বেশ কয়েকটি এলাকার পুলিশ নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে তল্লাশি চালাচ্ছে ।

ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । বন্দুকবাজদের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে । কোথায় কোথায় তাদের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব তার খোঁজ শুরু হয়েছে । পাশাপাশি ওই বন্দুকবাজদের প্রকৃত নিশানা কী ছিল সে়টাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বাড়িতে গুলি চালিয়ে তিনজনকে প্রাণে মারার পর পালাতে চেষ্টা করে দুই বন্দুকবাজ । সে সময় তাদের বাধা দেওয়ায় বাকিদের খুন করা হয়েছে নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও ঘটনা আছে তাও জানার চেষ্টা করছে প্রশাসন ।

আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা এখন আর মোটেই নতুন কোনও ঘটনা নয় । প্রায়শই আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে বন্দুকবাজরা হানা দেয় । স্কুলে ঢুকে সহপাঠীদের গুলি করে খুনের ঘটনাও ঘটায় বহু কিশোর । পানশালা বা ওই ধরনের জায়গায় হামলাও ঘটেছে । এবার হামলা হল বাড়িতে । গুলি চলল বাড়ির বাইরের রাস্তাতেও । প্রাণ গেল মোট 6 জনের। ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ।

