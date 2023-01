যোধপুর, 8 জানুয়ারি: নিজের দেশ ছেড়ে এবার অন্য দেশের আকাশে উড়বেন তিনি তাঁর যুদ্ধবিমান নিয়ে ৷ তিনি দেশের যুদ্ধবিমানচালক এবং মহিলা ৷ হ্যাঁ, ভারতের প্রথম মহিলা যুদ্ধ বিমানচালক স্কোয়াড্রন লিডার অবনী চতুর্বেদী জাপানে ভারতীয় বায়ুসেনার সুখোই-30এমকেআই স্কোয়াড্রনের আসনে বসবেন (Avni Chaturvedi, 1st Indian female fighter would be part of the Indian contingent that will feature in aerial wargames with Japan) ৷

এবছর প্রথমবার 12-26 জানুয়ারি জাপান-ভারত যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে 'বীর গার্ডিয়ান 2023' মহড়া (Exercise Veer Guardian 2023) ৷ এতে ভারতের বায়ুসেনার সঙ্গে অংশ নেবে জাপানের এয়ার সেল্ফ ডিফেন্স ফোর্স ৷ ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সামরিক মহড়া হায়াকুরি এয়ারবেসে হবে ৷ এছাড়া ওমিটামা এবং ইরুমা এয়ারবেসেও উড়বে ভারত-জাপান যুদ্ধবিমান (Omitama, and the Iruma Air Base in Sayama in Japan) ৷

কে অবনী চতুর্বেদী (Who is Avani Chaturvedi) ?

2016 সালের জুন মাসে ভারতীয় বায়ুসেনা যে তিনজন মহিলা বিমানচালককে নিয়োগ করে, তাঁদের মধ্যে একজন অবনী চতুর্বেদী ৷ বাকিরা ভাবনা কান্ত এবং মোহনা সিং ৷ তিনি দেশের প্রথম যুদ্ধবিমানচালক ৷

অবনী যোধপুরের এয়ারবেসে সুখোই-30এমকেআই যুদ্ধবিমানচালক (Sukhoi-30MKI fighter pilot) ৷

2018 সালে তিনিই প্রথম একা মিগ-21 বাইসন (MiG-21) যুদ্ধবিমান চালিয়েছেন ৷

1993 সালে মধ্যপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন অবনী চতুর্বেদী ৷ ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দেওয়ার আগে তিনি তেলেঙ্গানার দুন্দিগুলে এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৷

আরও পড়ুন: 400 কিমি দূরত্বে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ, ব্রাহ্মোসের বর্ধিত রেঞ্জের মিসাইলে আরও শক্তিশালী বায়ুসেনা

বীর গার্ডিয়ান 2023 (Veer Guardian-2023)

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের দৌরাত্ম্য (Indo-Pacific region) বেড়ে চলেছে ৷ যা ভারত এবং জাপান, দু'দেশেরই দুশ্চিন্তার কারণ ৷ দু'দেশের মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক বায়ুসেনা মহড়ায় ভারত-জাপানের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে ৷ এই বীর মহড়ায় অংশ নিচ্ছে ভারতীয় বায়ু সেনা (Indian Air Force, IAF) এবং জাপান এয়ার সেল্ফ ডিফেন্স ফোর্স (Japan Air Self Defense Force, JASDF)৷ এটি জাপানের হায়াকুরি এয়ার বেসে (Japan’s Hyakuri air base) হবে ৷ ভারতের 4টি এসইউ-30এমকেআই (SU-30 MKI), দু'টি সি-17 গ্লোবমাস্টার্স (C-17), এবং একটি আইএল-78 ট্যাঙ্কার থাকবে ৷ জাপানের 4টি এফ-2 এবং চারটি এফ-15 এয়ারক্রাফ্ট থাকছে ৷