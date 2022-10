নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: ভারতবর্ষের নেতারা দেশকে নেতৃত্ব প্রদানে অযোগ্য এবং অপদার্থ ৷ 1947 স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের সেই উক্তি আজও যে কোনও ভারতবাসীর রক্ত গরম করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ৷ অথচ লিজ ট্রাসের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা-গলিয়ে সোমবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক (Rishi Sunak elected as new prime minister of UK) ৷ আর ঋষি সুনাক যুক্তরাজ্যের মসনদে বসতেই উইনস্টন চার্চিলের উক্তিকে কটাক্ষ করলেন আনন্দ মাহিন্দ্রা (Anand Mahindra pokes hole in Churchills 1947 statement) ৷ মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রশ্ন তুলে বললেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী এবার কীভাবে ব্রিটেনের রাজ্যপাট সামলাবেন ?

সুনাক ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত হওয়ার অনতিপরেই সোমবার একটি টুইট করেন দেশের বিজনেস টাইকুন ৷ সেখানে আনন্দ মাহিন্দ্রা (Anand Mahindra) লেখেন, "1947 ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন...ভারতীয়দের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা নেই ৷ তারা অপদার্থ ৷" অথচ স্বাধীনতার 75তম বর্ষে এসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক প্রধানমন্ত্রীকেই ব্রিটেনের মসনদে দেখতে প্রস্তুত আমরা ৷ জীবন সত্যিই বর্ণময়...৷"

উল্লেখ্য, গত 200 বছরে কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোমবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন ঋষি সুনাক ৷ দৌড়ে ছিলেন পেনি মরডন্ট ৷ কিন্তু পরাজয় নিশ্চিত জেনে শেষ মুহূর্তে লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি ৷ ফলত কনজারভেটিভ পার্টির নেতা হিসেবে ব্রিটেনের মসনদে বসতে আর কোনও বাধা থাকল না 42 বছরের সুনাকের ৷ 28 অক্টোবর ব্রিটনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ঋষি ৷

দেশে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার দোহাই দিয়ে গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন লিজ ট্রাস ৷ তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র 45 দিন ৷ ট্রাস পরবর্তী ব্রিটেনের নেতা হিসেবে শুরু থেকেই হট ফেভারিট ছিলেন ঋষি সুনাক ৷ এদিন সিলমোহর পড়ল তাতেই ৷