নিউ ইর্য়ক, 24 সেপ্টেম্বর: চিকিৎসকদের আশঙ্কাই সত্যি হল । বিশিষ্ট সাহিত্যিক সলমন রুশদির (Salman Rushdie ) একটি চোখ শেষমেশ নষ্ট হয়ে গেল । তাছাড়া অকেজো হয়ে গিয়েছে একটি হাতও । স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে এমন দাবিই করেছেন লেখকের এজেন্ট (The agent of the celebrated author said he has lost sight in one eye)।

অগস্ট মাসের 12 তারিখ উত্তর-পশ্চিম পেনসিলভেনিয়ার এক অনুষ্ঠানে আক্রান্ত হন রুশদি । এক যুবক হাতে ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপর । কেউ কিছু বোঝার আগে প্রায় 15-20 সেকেন্ড রুশদির শরীরের বিভিন্ন অংশ ছুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকে সে । সবচেয়ে বেশি জখম হয়েছিল একটি চোখ আর হাত । তখনই চিকিৎসকদের মনে হয়েছিল রুশদির একটি চোখ হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে । তাদের সেই আশঙ্কাই সত্যি হল ।

এল পাইস নামে একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে কথা বলেন রুশদির এজেন্ট অ্যান্ড্রু ওয়াইল । তিনি জানান লেখকের ঘাড়ে তিনটি গুরুতর আঘাত লেগেছিল । সেখান থেকে বের করে আনতে পারলেও রুশদির একটি চোখ বাঁচানো যায়নি । তাছাড়া একটি হাতও অকেজো হয়ে গিয়েছে । শুধু তাই নয় তাঁর বুকে আরও 15টি বড় ক্ষত আছে । সেগুলির চিকিৎসা চলছে । তবে এখনও রুশদি হাসপাতালে আছেন কি না তা স্পষ্ট করেননি এজেন্ট ।

আরও পড়ুন: একটি উপন্যাস এবং তার সঙ্গী কিছু অঘটন, রইল টাইম লাইন

রুশদিকে আক্রমণের পরই ধরা পড়ে যায় হাদি মাতার নামে এক যুবক । নিউ জার্সির বাসিন্দা হাদি জেলে বসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলে, রুশদি বেঁচে আসেন শুনে তিনি অবাক হয়েছেন। রুশদির লেখা দ্য স্যাটানিক ভার্সেস বইটি নিয়ে গত কয়েক দশক ধরেই বিতর্ক হচ্ছে । একাধিকবার তাঁর নামে ফতোয়াও জারি হয়েছে । ইরানের মৌলবাদী নেতা আয়াতোল্লা খোমাইনি প্রথম রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে । এখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে হারি মাতার রুশদির উপর আক্রমণ চালিয়েছিল কি না তা জানতে চান তদন্তকারীরা । উত্তরে সে বলে, "আয়াতোল্লা খোমাইনিকে আমি শ্রদ্ধা করি । তিনি একজন মহান ব্যক্তি । এর বেশি এখন কিছু বলব না ।"