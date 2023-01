ডাকার, 8 জানুয়ারি: মধ্য সেনেগালে ভয়ানক পথ দুর্ঘটনার মৃত্যু হল অন্তত 40 জনের ৷ আহত কমপক্ষ 12 ৷ একটি সূত্রের দাবি, ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় 100 জন (40 people killed and many more injured in bus crash in Senegal) ৷ কোনও সরকারি সূত্র মারফৎ আহতের সংখ্যা স্পষ্ট করে রাষ্ট্রপতি ম্যাকি সল (Macky Sall) টুইটারে এক শোকবার্তায় রবিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে দেশবাসীকে জ্ঞাত করেছেন ৷ দেশের ক্যাফরিন প্রদেশের অন্তর্গত জিনিভি গ্রামে ভয়ানক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোররাতে ৷

শোকবার্তায় সেনেগালের রাষ্ট্রপতি লেখেন, "জিনিভিতে পথ দুর্ঘটনায় 40 জনের মৃত্যু এবং বহু লোকের আহত হওয়ার ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত ৷ মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷" একইসঙ্গে দেশে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হবে বলেও ঘোষণা করেছেন সল ৷ এখানেই শেষ নয়, পথ নিরাপত্তা আইন ঢেলে সাজানোর জন্য তড়িঘড়ি মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকও ডেকেছেন তিনি ৷

যদিও ক্যাফরিন প্রদেশের এটি নিছকই দুর্ঘটনা ৷ জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর 3টে 30 মিনিট নাগাদ রোসোগামী একটি বাসের টায়ার আচমকাই ফেটে যায় ৷ স্বাভাবিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রণ হারানো বাসটির সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা বেশ কয়েকটি বাসের সংঘর্ষ হয় ৷ পরিণতিতে মৃত্যু হয় 40 জনের ৷ আহতদের ক্যাফরিনের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

আরও পড়ুন: মেক্সিকোর জেলে বন্দুকবাজদের হামলা, মৃত 14

এমনিতেই ট্রাফিক আইন উল্লঙ্ঘন থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটের বেহাল দশার কারণে পশ্চিম সেনেগালে পথ দুর্ঘটনা কার্যত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ৷ তবে ক্যাফরিন প্রদেশের এই দুর্ঘটনাটি সাম্প্রতিক অতীতের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল (This is one of the heaviest death tolls from a single incident in recent years in a country) ৷ 2020 সালে এমনই একটি বাস দুর্ঘটনা 16 জনের প্রাণ কেড়েছিল পশ্চিম সেনেগালে ৷ 2017 তৌবা শহরে তীর্থযাত্রী নিয়ে একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ তাতে মৃত্যু হয় 25 জনের ৷